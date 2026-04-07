У них не було щасливого дитинства: 6 українських зірок, які росли у бідності
- Шість українських зірок, включаючи Катерину Павленко та Андрія Данилка, виросли у бідності, але змогли досягти успіху у своїх кар'єрах.
- Зірки, такі як Макс Барських та Олександр Пономарьов, зазнали труднощів у дитинстві через фінансові проблеми в родинах, але це не завадило їхньому творчому розвитку.
На жаль, часто бувають такі випадки, коли сім'ї ледь зводять кінці з кінцями. А найбільше від цього страждають діти. Серед зірок українського шоубізнесу є чимало історій, якими знаменитості діляться з болем, адже це був важкий період у їхньому житті.
Найчастіше проблема була в тому, що вони не мали що їсти. Однак попри все це, їм вдалось вибратись зі злиднів і побудувати успішні кар'єри. 24 Канал розповість декілька таких історій, які для когось можуть стати прикладом.
Катерина Павленко
Через те, що дівчина зростала у незаможній родині, вона не могла собі дозволити дорогого та стильного вбрання, через що страждала від цькувань однолітків. Катерина не витримала такого тиску та покинула навчання у музичній школі.
Коли помер дідусь, дівчину з мамою попросили піти з дому. Вони жили в холодному будинку, де не було вікон. Але і звідти їх теж вигнали. Тривалий час жінка з донькою жила у знайомих. Через погані умови проживання Катерина дуже захворіла. Співачка розповідала, що весь час жила у страху смерті.
Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)
Коли артисту було 7 років, його батько помер внаслідок онкології. Він зловживав алкоголем, а маленький Андрій потерпав від його агресії, а мати страждала від побоїв чоловіка.
Щоб забезпечити сім'ю, мати Данилка працювала на двох роботах. Він, сестра та їхня мама жили у кімнаті, яка мала 11 квадратних метрів.
Макс Барських
Батько артиста свого часу зловживав алкоголем. На фоні цього він часто підіймав руку на матір співака, та й сам хлопець неодноразово потрапляв під гарячу руку батька.
Колись Барських розповідав, що травматичний досвід дитинства досі знаходять своє місце у вже дорослому житті. Оскільки згодом матір сама виховувала трьох дітей, то очевидно, що грошей бракувало. Через це Макс грався прищіпками, бо інших іграшок вони не могли собі дозволити.
Володимир Ярославський
Страх бідності досі переслідує кулінара. Усе через те, що у його родині часто не було грошей навіть на те, щоб купити хліб. Вони пекли його самі, й так Володимир поступово навчався кулінарії.
Деякі продукти та страви мати Ярославського готувала настільки часто, що сьогодні деякі з них він просто зненавидів.
Андре Тан
Український дизайнер ріс під суворим вихованням матері. Коли йому виповнилось 9 років, то на ринку у вихідні дні почав продавати болгарський перець, а у будні – свіжу рибу.
У 90-х роках чоловік навіть жив на вокзалі, бо не було коштів на оренду помешкання.
Олександр Пономарьов
Співак зростав у доволі незаможній сім'ї. Часто його раціоном були хліб та цибуля, адже іншої їжі у будинку просто не було.
У юному віці мати Пономарьова помітила в нього талант до співу. Проте батьки не мали тоді достатньо грошей, щоб оплатити музичну школу. Перше фортепіано юнак отримав під час закінчення восьмого класу, а до того часу грав у дворі на гітарі.
