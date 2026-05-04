Потап і Настя, Дорофєєва і Дантес та інші: які українські зірки розлучилися під час війни

Повномасштабна війна по-різному вплинула на стосунки українських пар: для одних вона стала випробуванням, яке лише зміцнило зв'язок, а для інших – причиною розриву.

Так, нещодавно активно обговорювали новину про розлучення Потапа та Насті Каменських. Чутки про їхній розрив ходили в медіа вже кілька років, однак 1 травня 2026 року артисти офіційно підтвердили завершення стосунків. Нагадаємо, вони одружилися 23 травня 2019 року, а до цього створили дует, який став одним із найуспішніших в українському шоубізнесі. Які ще українські зірки розійшлися під час війни – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес довгий час були разом – їхні стосунки тривали 11 років, з яких шість вони прожили у шлюбі. У березні 2022 року артисти оголосили, що розлучилися. Хоч це сталося вже під час повномасштабної війни, насправді рішення розійтися вони прийняли ще на початку лютого. Причина проста – почуття з часом згасли.

Слідом за Дорофєєвою та Дантесом про розлучення оголосили їхні друзі Кацуріни. Ресторатор і музикант Михайло Кацурін та підприємиця і дизайнерка Даша Кацуріна прожили разом сім років. У подружжя є двоє спільних дітей: донька Олександра та син Іван.

З часом все змінилося: Надя побудувала нові стосунки з Кацуріним і вийшла за нього заміж, а Дантес почав зустрічатися з Дашею.

Останнім часом, щоправда, з'являються чутки, що Володимир з Кацуріною більше не разом, але самі вони цього поки не коментують.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін

Даша Квіткова та Нікіта Добринін познайомилися на шоу "Холостяк", де телеведучий був головним героєм, а Даша – учасницею. У 2020 році Квіткова та Добринін одружилися, але на початку 2023-го стало відомо, що пара вирішила розійтися. Остаточно розлучення оформили влітку того ж року. Попри це, вони й надалі разом виховують спільного сина Лева.

Наші стосунки розвивалися дуже стрімко. Ми віддавали одне одному всіх себе, були разом 24/7. В якийсь момент зрозуміли, що дуже перенаситилися одне одним. А також зараз ми по-різному розвиваємося. На тлі цього ми "задушили" морально одне одного,

– сказала Даша в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Зараз у житті Квіткової новий етап – вона готується до весілля з футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражко.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару

Анастасія та Григорій познайомилися під час навчання в університеті. Спочатку між ними зав'язалася дружба, яка згодом переросла у стосунки. У 2021 році актори одружилися, але вже у 2024-му оголосили про розлучення.

До речі, нещодавно стало відомо, що Бакланов зараз перебуває у нових стосунках. Він навіть показав фото з коханою.

Водночас Григорій поки що не розкрив імені своєї нової дівчини та не розповів, чим саме вона займається.

У 2025 році кілька відомих українських пар оголосили про розрив стосунків, що стало несподіванкою для фанатів. Так, наприклад, телеведучий Дмитро Комаров розлучився з "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко після шести років шлюбу. Він зазначив, що це було спільне рішення без конфліктів і з повагою одне до одного.

Також про розлучення повідомили актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик, які були у шлюбі вісім років. У них є спільний син Андрійко, якого вони продовжують разом виховувати.

До речі, відомо, що зараз Наталка Денисенко перебуває у нових стосунках із бізнесменом та моделлю Юрієм Савранським.

Чи готуюся я до весілля? Знаєте, у мене, напевно, зникло бажання багато разів виходити заміж. Я знаю, що Юра дуже б хотів і весілля, і дитину, але мені так хочеться насолодитися цим зустрічанням. Я навпаки Юрі казала, що давай трошки не поспішати,

– сказала акторка в коментарі програмі "Ранок у великому місті".

Ще одне гучне розлучення 2025 року – лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі та його дружини Олени після 12 років шлюбу. У них є троє спільних дітей – Роман, Марк і Марія. Колишнє подружжя наголосило, що й надалі спільно піклуватиметься про дітей.

Хто ще з зірок оголосив про розрив у 2026 році?

Фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) розійшовся з дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Їхні стосунки тривали 16 років. Причину розриву пара наразі не розголошувала.

Актор Костянтин Октябрський, який відомий багатьом завдяки серіалу "Парочка слідчих", також цьогоріч оголосив про розлучення з дружиною. Вони з Самірою перебували у шлюбі 10 років. Чоловік розповів, що у парі виникла криза, з якою вони не змогли впоратися. Відомо, що Костянтин і Саміра мають двох спільних синів – Роберта і Матвія.