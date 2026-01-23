Кохання, перевірене часом: 5 українських зіркових пар, які перебувають у шлюбі понад 20 років

У світі шоубізнесу між подружжями частіше зустрічаються скандальні розлучення та публічні сварки, ніж міцні стосунки. Це стало справжньою рідкістю у сучасному світі. Але трапляються і такі пари, яким вдалося знайти секрет тривалого шлюбу.

24 Канал розповість про українські зіркові подружжя, які перебувають у шлюбі понад 20 років. Вони пройшли разом безліч випробовувань, зберегли сім'ї та підтримують одне одного як у кар'єрі, так і в житті.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Маша й Тимур почали зустрічатися ще в Криму, а в серпні 2003 року вони одружилися. У них народилась донька Нана і син Олександр. За роки спільного життя пара пережила непрості періоди, зокрема, й тимчасове розставання. Але їм вдалося зберегти родину та знову знайти шлях одне до одного.

Після початку повномасштабної війни Тимур вступив до ЗСУ, тому подружжя стало бачитись набагато рідше. Вони зрідка діляться сімейними фото й майже не розповідають про стосунки.



Ольга Сумська і Віталій Борисюк

Актори познайомилися, коли разом працювали над мюзиклом. На той час Ольга була заміжня, однак почуття взяли гору. Подружжя разом вже понад 30 років, у них народилась донька Анна. За роки шлюбу ставалось багато тріщин, але стосунки вдалося зберегти.



Оля Полякова і Вадим Буряковський

Співачка вже понад 2 десятиліття перебуває у шлюбі з бізнесменом, який старший від неї на 16 років. Оля Полякова зізнавалась, що Вадим завжди був для неї міцною опорою та фундаментом. І хоч їхні стосунки далеко не завжди були ідеальними, парі завжди вдалося знаходити спільну мову. Подружжя виховує двох дітей – доньок Машу й Алісу. Цікаво, що Марія вже вийшла заміж.



Марина і Павло Зіброви

Павло Зібров зустрів майбутню дружину на заході, де виступав. Вони почали зустрічатись, однак Марина була доволі вимогливою і хотіла серйозних стосунків. Тому співак зробив коханій пропозицію – 25 серпня 1994 року вони розписалися. У подружжя народилась донька Діана. Павло Зібров часто підкреслює, що сім'я для нього – на першому місці.



Руслана Лижичко й Олександр Ксенофонтов

Переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко та продюсер Олександр Ксенофонтов познайомилися на студії звукозапису. Їхні стосунки розвивались так само стрімко, як і музична кар'єра. У 1995 році пара зіграла скромне весілля.

За 30 років у шлюбі Руслани й Олександра було як шалена пристрасть, так і думки про розлучення. Одного разу вони навіть були готові подати документи на розрив, але так і не наважилися це зробити й вирішили зберегти сім'ю.

