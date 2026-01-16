Думками завжди поруч: зіркові військові зі своїми дітьми
- Володимир Ращук служить у батальйоні "Свобода" та має нагороди за військову службу, у нього народився син Ярема та є старша донька Катерина.
- Ігор Ласточкін мобілізувався у 2025 році до 93 окремої механізованої бригади, де працює в підрозділі БпАК, він рідко публікує фото з сім'єю.
Від початку повномасштабної війни чимало зіркових чоловіків, та і жінок, доєднались до захисту України від російського загарбника. Хтось уже демобілізувався з певних причин, а хтось і досі продовжує нести службу.
24 Канал вирішив показати фото зіркових татусів, які сьогодні служать у війську, зі своїми дітьми, щоб нагадати, що де б хто не знаходився, однак серцем і думками завжди будеш поруч з близькими.
До теми Кохання, яке не зруйнує війна: 10 українських зіркових пар, де чоловіки служать у ЗСУ
Володимир Ращук
З початку повномасштабного вторгнення Володимир долучився до Сил Оборони Україні. Він служить у батальйоні "Свобода" бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж".
Актор брав участь у звільненні Київської області, у боях на Бахмутському напрямку та воював в інших гарячих точках. За свою військову службу здобув Орден "За мужність" III ступеня та нагрудний знак "За доблесну службу".
Три місяці тому у захисника народився син Ярема. Також ще є старша донька Катерина.
Ігор Ласточкін
Актор і гуморист перебуває у шлюбі з 2011 році. Його обраниця – Анна Португалова. У подружжя є син Радмір.
У лютому 2025 року Ігор Ласточкін повідомив, що мобілізувався. Згодом стало відомо, що він долучився до 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". В одному з роликів Ласточкін розповів, що працює у підрозділі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси).
Фото з близькими людьми захисник публікує доволі рідко. Ось світлина 2021 року, коли родина відпочивала в сонячній Хорватії.
YARMAK (Олександр Ярмак)
У 2016 році репер одружився з моделлю Анною Шум'яцькою. У подружжя народилася донька. Дівчинку назвали Соломією.
26 лютого 2022 року музикант пішов добровольцем. Спочатку він з'явився мобілізуватися до Голосіївського військкомату, але тривалий час перебував в охоронній роті при військкоматі, поки ЗСУ не вигнали російську армію з Київської області.
Далі репер був бійцем у підрозділі, а з вересня 2023 року очолив підрозділ операторів дронів-камікадзе. FPV-дронами Олександр почав займатися ще тоді, коли така техніка була тільки у ГУР, СБУ та спецпідрозділу.
Влітку минулого року отримав нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".
Нині Олександр Ярмак командир DARKNODE – технологічний підрозділ 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.
Тамерлан (Юрій Толоконніков)
У 2013 році виконавець одружився з Альоною Омаргалієвою. Уже наступного року у них народився первісток Тимур.
Під час розпалу великої війни артист приєднався до територіальної оборони України, а зараз є інформація, що захисник служить в аеророзвідці. Юрій уникає деталей про свою діяльність, пояснюючи це тим, що його служба не потребує розголосу.
Андрій Федінчик
Сьогодні актор не є чинним військовослужбовцем, адже демобілізувався.
У грудні 2024 року Андрію провели серйозну операцію в Ужгороді. Лікарі виконали форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.
Після операції та реабілітації ВЛК визнала його непридатним до служби, тож тепер Федінчик повернувся до цивільного життя.
Як відомо, не так давно він розлучився з Наталкою Денисенко, яка закрутила роман із Юрієм Савранським. Та попри складні стосунки між колишніми, актор дуже любить свого сина Андрія.
Такий складний період розлуки, на жаль, переживає сьогодні майже кожна українська родина. Та варто пам'ятати, що любов і надія – це те, що дає сили жити й не здаватись.