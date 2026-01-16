Думками завжди поруч: зіркові військові зі своїми дітьми

Від початку повномасштабної війни чимало зіркових чоловіків, та і жінок, доєднались до захисту України від російського загарбника. Хтось уже демобілізувався з певних причин, а хтось і досі продовжує нести службу.

24 Канал вирішив показати фото зіркових татусів, які сьогодні служать у війську, зі своїми дітьми, щоб нагадати, що де б хто не знаходився, однак серцем і думками завжди будеш поруч з близькими.

Володимир Ращук

З початку повномасштабного вторгнення Володимир долучився до Сил Оборони Україні. Він служить у батальйоні "Свобода" бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж".

Актор брав участь у звільненні Київської області, у боях на Бахмутському напрямку та воював в інших гарячих точках. За свою військову службу здобув Орден "За мужність" III ступеня та нагрудний знак "За доблесну службу".

Три місяці тому у захисника народився син Ярема. Також ще є старша донька Катерина.

Володимир Ращук із дітьми та дружиною / Фото з інстаграму

Ігор Ласточкін

Актор і гуморист перебуває у шлюбі з 2011 році. Його обраниця – Анна Португалова. У подружжя є син Радмір.

У лютому 2025 року Ігор Ласточкін повідомив, що мобілізувався. Згодом стало відомо, що він долучився до 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". В одному з роликів Ласточкін розповів, що працює у підрозділі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси).

Фото з близькими людьми захисник публікує доволі рідко. Ось світлина 2021 року, коли родина відпочивала в сонячній Хорватії.

Ігор Ласточкін з сином на відпочинку / Фото з інстаграму

YARMAK (Олександр Ярмак)

У 2016 році репер одружився з моделлю Анною Шум'яцькою. У подружжя народилася донька. Дівчинку назвали Соломією.

26 лютого 2022 року музикант пішов добровольцем. Спочатку він з'явився мобілізуватися до Голосіївського військкомату, але тривалий час перебував в охоронній роті при військкоматі, поки ЗСУ не вигнали російську армію з Київської області.

Далі репер був бійцем у підрозділі, а з вересня 2023 року очолив підрозділ операторів дронів-камікадзе. FPV-дронами Олександр почав займатися ще тоді, коли така техніка була тільки у ГУР, СБУ та спецпідрозділу.

Влітку минулого року отримав нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".

Нині Олександр Ярмак командир DARKNODE – технологічний підрозділ 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

Yarmak з донькою / Фото з інстаграму

Тамерлан (Юрій Толоконніков)

У 2013 році виконавець одружився з Альоною Омаргалієвою. Уже наступного року у них народився первісток Тимур.

Під час розпалу великої війни артист приєднався до територіальної оборони України, а зараз є інформація, що захисник служить в аеророзвідці. Юрій уникає деталей про свою діяльність, пояснюючи це тим, що його служба не потребує розголосу.

Тамерлан та Альона з сином / Фото з інстаграму гурту

Андрій Федінчик

Сьогодні актор не є чинним військовослужбовцем, адже демобілізувався.

У грудні 2024 року Андрію провели серйозну операцію в Ужгороді. Лікарі виконали форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.

Після операції та реабілітації ВЛК визнала його непридатним до служби, тож тепер Федінчик повернувся до цивільного життя.

Як відомо, не так давно він розлучився з Наталкою Денисенко, яка закрутила роман із Юрієм Савранським. Та попри складні стосунки між колишніми, актор дуже любить свого сина Андрія.

Андрій Федінчик з колишньою дружиною і сином / Фото з соцмереж

Такий складний період розлуки, на жаль, переживає сьогодні майже кожна українська родина. Та варто пам'ятати, що любов і надія – це те, що дає сили жити й не здаватись.