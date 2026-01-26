Українські зірки, які знайшли кохання під час війни

Війна – це період, коли життя виходить на перший план. Звичайні турботи відходять на друге місце, а в пріоритеті з'являються інші речі.

Наприклад, кохання. Через війну чимало сімей зруйнувалось, водночас чимало і нових родин створилось. 24 Канал розповість про декілька пар з українського шоубізнесу, які змогли знайти одне одного у найважчі часи.

Даша Квіткова та Володимир Бражко

Про стосунки пари стало відомо у травні 2025 року. Деякий час вони уникали коментарів про особисте життя, проте у липні Бражко офіційно підтвердив стосунки з Квітковою.

З'ясувалось, що пара випадково познайомилася в одному з закладів, однак подробиці поки залишаються в таємниці. У вересні футболіст освідчився коханій.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / Фото з інстаграму блогерки

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Про ці стосунки не говорив хіба лінивий. Раніше, коли співачка була у шлюбі з Володимиром Дантесом, вони дружили сім'ями з Кацуріними.

Коли стало відомо про розлучення Дорофєєвої та розлад у Кацуріних, з'ясувалось, що співачка тепер у стосунках з Мішею, а Володимир у стосунках із Дашею.

Надя вийшла заміж за Мішу, а от Дантес, ймовірно, розійшовся з Кацуріною, однак пара офіційних заяв не робила.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото з інстаграму співачки

Наталія Могилевська

Кохання до співачки також прийшло під час повномасштабної війни. Хоч Могилевська й була знайома з цим чоловіком понад 20 років, однак велика трагедія привела любов до її серця.

Крім того, артистка стала ще й мамою. Вона вдочерила двох дівчат.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Для шоумена це третій шлюб. 4 жовтня 2022 року – день, коли пара вважає початком своєї історії кохання. Саме тоді Володимир розлучився з Христиною Горняк.

Сьогодні подружжя вже виховує сина Тимофія.

Катерина та Володимир Остапчуки / Фото з інстаграму шоумена

Катерина Сільченко і Сергій Неклева

Про свої стосунки пара повідомила напередодні великої війни – 14 лютого 2022 року. На початку лютого 2024 року Катерина повідомила, що Сергій їй освідчився у Софіївському соборі.

А на початку вересня минулого року дизайнерка вийшла заміж за свого коханого під час Ukrainian Fashion Week SS26 на подіумі.

Катерина Сільченко і Сергій Неклева / Фото з інстаграму The COAT by Katya Silchenko

Фіма Константиновський та Ліза Нечипоренко

З першою дружиною гуморист розійшовся у 2021 році, однак офіційно розлучився лише у 2024. З новою коханою познайомився на Tinder.

На початку червня 2025 року Фіма офіційно одружився з Лізою. Згодом пара відгуляла весілля.

Весілля Фіми Константиновського / Фото з інстаграму телеведучого

