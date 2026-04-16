Коли вік – не перешкода: українські зіркові пари, де жінка старша за чоловіка

Стереотип про те, що чоловік у парі має бути старшим, поступово відходить у минуле. Адже різниця у віці давно перестала бути перепоною для щасливих стосунків.

Це підтверджують і українські зірки, серед яких чимало пар, де жінка старша за чоловіка. Детальніше про ці союзи – далі в матеріалі 24 Каналу.

Олена Мозгова

Продюсерка вже багато років у стосунках зі співаком Девідом Аксельродом, який молодший за неї. У лютому пара відзначила 20-річчя своїх стосунків. Офіційно одружилася у січні 2015 року. Подружжя виховує доньку Соломію. Цьогоріч дівчинці виповнилося 11 років.

Говорячи про секрет тривалих стосунків в коментарі для програми "Тур зірками", продюсерка наголошує: романтика з часом відходить на другий план, а головними стають дружба, взаємоповага і підтримка. За її словами, саме це дозволяє парі триматися разом у складні часи.

Зазначимо, що Девід Аксельрод служить в Нацгвардії.

Девід Аксельрод і Олена Мозгова / Фото з фейсбуку продюсерки

Наталя Дзеньків

Співачка відома як Lama також перебуває у стосунках із молодшим чоловіком – різниця у віці між ними 18 років. Попри це, пара разом уже понад вісім років.

Обранець артистки – Роман із Херсона, який працює у фінансовій сфері, займається аналітикою та біржами. Познайомилися вони саме там, коли співачка приїхала до міста на відпочинок. Пара живе у цивільному шлюбі.

Ранок ми починаємо зі спокійних лісових медитацій і духовних роздумів, після чого йде чаювання та неспішні милі прогулянки з нашими собаками. Вечори можемо провести насолоджуючись фільмами або серіалами, залежить від бажань, головне, щоб вони захопили наші спільні інтереси. І мріємо ми теж однаково,

– розповідала Lama.

Lama з коханим / Фото з інстаграму співачки

Надія Матвєєва

Телеведуча будує стосунки з чоловіком, який молодший за неї на 20 років. Пара познайомилася у 2021 році на вечірці спільних знайомих. Її обранець не є публічною людиною та працює у сфері, пов'язаній із медициною. Відомо, що в нього є діти від попередніх стосунків.

У 2022 році Матвєєва розповідала, що вже отримала пропозицію руки й серця – вона пролунала несподівано під час спілкування онлайн. Водночас коханий планує зробити ще одну, більш традиційну пропозицію – з обручкою. Про це Надія сказала в програмі "Як ти?" від СТБ.

В інстаграмі телеведуча розповідала про власні принципи гармонійних стосунків: приймати партнера таким, яким він є, не намагатися змінювати, а всі зауваження висловлювати м'яко – у формі побажань, а не претензій. Крім того, підтримувати і надихати, не намагаючись "рятувати", якщо про це не просять.

Надія Матвєєва з коханим / Скриншот з відео

Даша Астаф'єва

Зірка зустрілася зі своїм майбутнім обранцем у спортзалі. Згодом він написав їй в соцмережах, запросивши на перше побачення.

У проєкті Раміни Есхакзай "30+" Астаф'єва з гумором згадувала, як друзі жартували з приводу різниці у віці, мовляв, на її випускному її нинішній коханий ще був немовлям. Попри це, саме цей чоловік став для неї важливою опорою, особливо у складні періоди. За словами Даші, він мотивує її рухатися вперед, піклуватися про себе і не здаватися. Відомо, що обранець артистки працює у сфері ІТ.

Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму співачки

