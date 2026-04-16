Это подтверждают и украинские звезды, среди которых немало пар, где женщина старше мужчины. Подробнее об этих союзах – далее в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать Украинская группа, которую путали с иностранной: где сейчас звезды 2000-х Stereoliza

Елена Мозговая

Продюсер уже много лет в отношениях с певцом Дэвидом Аксельродом, который моложе ее. В феврале пара отметила 20-летие своих отношений. Официально поженилась в январе 2015 года. Супруги воспитывают дочь Соломию. В этом году девочке исполнилось 11 лет.

Говоря о секрете длительных отношений в комментарии для программы "Тур по звездам", продюсер отмечает: романтика со временем отходит на второй план, а главными становятся дружба, взаимоуважение и поддержка. По ее словам, именно это позволяет паре держаться вместе в сложные времена.

Отметим, что Дэвид Аксельрод служит в Нацгвардии.

Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / Фото из фейсбука продюсера

Наталья Дзенькив

Певица известная как Lama также находится в отношениях с младшим мужчиной – разница в возрасте между ними 18 лет. Несмотря на это, пара вместе уже более восьми лет.

Избранник артистки – Роман из Херсона, который работает в финансовой сфере, занимается аналитикой и биржами. Познакомились они именно там, когда певица приехала в город на отдых. Пара живет в гражданском браке.

Утро мы начинаем со спокойных лесных медитаций и духовных размышлений, после чего идет чаепитие и неспешные милые прогулки с нашими собаками. Вечера можем провести наслаждаясь фильмами или сериалами, зависит от желаний, главное, чтобы они захватили наши общие интересы. И мечтаем мы тоже одинаково,

– рассказывала Lama.

Lama с любимым / Фото из инстаграма певицы

Надежда Матвеева

Телеведущая строит отношения с мужчиной, который моложе ее на 20 лет. Пара познакомилась в 2021 году на вечеринке общих знакомых. Ее избранник не является публичным человеком и работает в сфере, связанной с медициной. Известно, что у него есть дети от предыдущих отношений.

В 2022 году Матвеева рассказывала, что уже получила предложение руки и сердца – оно прозвучало неожиданно во время общения онлайн. В то же время любимый планирует сделать еще одно, более традиционное предложение – с обручальным кольцом. Об этом Надежда сказала в программе "Как ты?" от СТБ.

В инстаграме телеведущая рассказывала о собственных принципах гармоничных отношений: принимать партнера таким, каким он есть, не пытаться менять, а все замечания высказывать мягко – в форме пожеланий, а не претензий. Кроме того, поддерживать и вдохновлять, не пытаясь "спасать", если об этом не просят.

Надежда Матвеева с любимым / Скриншот из видео

Даша Астафьева

Звезда встретилась со своим будущим избранником в спортзале. Впоследствии он написал ей в соцсетях, пригласив на первое свидание.

В проекте Рамины Эсхакзай "30+" Астафьева с юмором вспоминала, как друзья шутили по поводу разницы в возрасте, мол, на ее выпускном ее нынешний возлюбленный еще был младенцем. Несмотря на это, именно этот человек стал для нее важной опорой, особенно в сложные периоды. По словам Даши, он мотивирует ее двигаться вперед, заботиться о себе и не сдаваться. Известно, что избранник артистки работает в сфере ІТ.

Даша Астафьева / Фото из инстаграма певицы

Кстати, ранее мы писали и о других 10 звездных пар с большой разницей в возрасте.