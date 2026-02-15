Укр Рус
15 лютого, 11:18
3

Нас буде троє, – 31-річна українська співачка вперше стане мамою

Марія Примич
Основні тези
  • Українська співачка Уляна Станіславська оголосила про вагітність у День святого Валентина, опублікувавши фото з чоловіком Олегом та знімком УЗД.
  • Співачка розповіла, що перший триместр вагітності був важким, але в січні їй стало легше.

Відома українська співачка Уляна Станіславська оголосила про вагітність. Чудовою новиною вона поділилась 14 лютого, у День святого Валентина.

В інстаграмі Уляна опублікувала кадри з вагітним животиком. На фото і відео також є її чоловік Олег.

Уляна Станіславська поділилась відео, де показалась у чорній обтислій сукні, яка підкреслює її вагітний животик. Поряд на кріслі сидить її чоловік Олег, який тримає в руці знімок УЗД. Наприкінці ролику він дає коханій дитячу пляшечку, і вони цілуються.

Сюрприз! Нас буде троє, 
– написала Станіславська.

Уляна та Олег влаштували фотосесію, для якої обрали парні образи. Закохані одягнули джинси та обрали світлий верх: лонглслів та футболку. Співачка накрутила волосся та зробила легкий макіяж.

Ми майбутні батьки. І дуже щасливі від того, 
– йдеться у дописі.

Уляна Станіславська з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

 

 

До речі, на своєму ютуб-каналі Уляна Станіславська опублікувала відео, в якому поділилась подробицями вагітності. Співачка зізналась, що чотири місяці приховувала від підписників новину.

Станіславська розповіла, що в неї була затримка місячних. Крім того, коли співачка разом з чоловіком була на прем'єрі фільму "Ти – Космос", їй захотілося м'яса, яке жінка не їла 6 років. Так, наступного дня Уляна вирішила зробити тест на вагітність, який показав позитивний результат.

Уляна поділилась, що перший триместр був доволі важкий. Співачка багато спала, плакала та страждала на токсикоз. У січні їй стало легше. 

Уляна Станіславська про вагітність: дивіться відео онлайн

Коли Уляна та Олег зіграли весілля?

  • Уляна та Олег уже довгий час перебувають у стосунках. 12 вересня 2025 року закохані зіграли весілля.

  • Тоді ж Станіславська випустила пісню "Поцілуй", яку присвятила своєму чоловіку.

  • "Коли я вже не вірила, що мене можна покохати, я зустріла свого чоловіка. І тепер хочеться, щоб він ніколи мене не відпускав. Саме тому реліз пісні був запланований на день нашого весілля, оскільки, як і для кожної жінки, весілля для мене має важливе і сакральне значення й має запам'ятатися на все життя", – ділилась співачка.