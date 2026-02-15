Нас буде троє, – 31-річна українська співачка вперше стане мамою

Відома українська співачка Уляна Станіславська оголосила про вагітність. Чудовою новиною вона поділилась 14 лютого, у День святого Валентина.

В інстаграмі Уляна опублікувала кадри з вагітним животиком. На фото і відео також є її чоловік Олег.

Не пропустіть Відома блогерка Анастасія Марків оголосила стать дитини

Уляна Станіславська поділилась відео, де показалась у чорній обтислій сукні, яка підкреслює її вагітний животик. Поряд на кріслі сидить її чоловік Олег, який тримає в руці знімок УЗД. Наприкінці ролику він дає коханій дитячу пляшечку, і вони цілуються.

Сюрприз! Нас буде троє,

– написала Станіславська.

Уляна та Олег влаштували фотосесію, для якої обрали парні образи. Закохані одягнули джинси та обрали світлий верх: лонглслів та футболку. Співачка накрутила волосся та зробила легкий макіяж.

Ми майбутні батьки. І дуже щасливі від того,

– йдеться у дописі.

Уляна Станіславська з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

До речі, на своєму ютуб-каналі Уляна Станіславська опублікувала відео, в якому поділилась подробицями вагітності. Співачка зізналась, що чотири місяці приховувала від підписників новину.

Станіславська розповіла, що в неї була затримка місячних. Крім того, коли співачка разом з чоловіком була на прем'єрі фільму "Ти – Космос", їй захотілося м'яса, яке жінка не їла 6 років. Так, наступного дня Уляна вирішила зробити тест на вагітність, який показав позитивний результат.

Уляна поділилась, що перший триместр був доволі важкий. Співачка багато спала, плакала та страждала на токсикоз. У січні їй стало легше.

Уляна Станіславська про вагітність: дивіться відео онлайн

Коли Уляна та Олег зіграли весілля?