В інстаграмі Уляна опублікувала кадри з вагітним животиком. На фото і відео також є її чоловік Олег.
Уляна Станіславська поділилась відео, де показалась у чорній обтислій сукні, яка підкреслює її вагітний животик. Поряд на кріслі сидить її чоловік Олег, який тримає в руці знімок УЗД. Наприкінці ролику він дає коханій дитячу пляшечку, і вони цілуються.
Сюрприз! Нас буде троє,
– написала Станіславська.
Уляна та Олег влаштували фотосесію, для якої обрали парні образи. Закохані одягнули джинси та обрали світлий верх: лонглслів та футболку. Співачка накрутила волосся та зробила легкий макіяж.
Ми майбутні батьки. І дуже щасливі від того,
– йдеться у дописі.
Уляна Станіславська з чоловіком / Фото з інстаграму співачки
До речі, на своєму ютуб-каналі Уляна Станіславська опублікувала відео, в якому поділилась подробицями вагітності. Співачка зізналась, що чотири місяці приховувала від підписників новину.
Станіславська розповіла, що в неї була затримка місячних. Крім того, коли співачка разом з чоловіком була на прем'єрі фільму "Ти – Космос", їй захотілося м'яса, яке жінка не їла 6 років. Так, наступного дня Уляна вирішила зробити тест на вагітність, який показав позитивний результат.
Уляна поділилась, що перший триместр був доволі важкий. Співачка багато спала, плакала та страждала на токсикоз. У січні їй стало легше.
Уляна Станіславська про вагітність: дивіться відео онлайн
Коли Уляна та Олег зіграли весілля?
Уляна та Олег уже довгий час перебувають у стосунках. 12 вересня 2025 року закохані зіграли весілля.
Тоді ж Станіславська випустила пісню "Поцілуй", яку присвятила своєму чоловіку.
"Коли я вже не вірила, що мене можна покохати, я зустріла свого чоловіка. І тепер хочеться, щоб він ніколи мене не відпускав. Саме тому реліз пісні був запланований на день нашого весілля, оскільки, як і для кожної жінки, весілля для мене має важливе і сакральне значення й має запам'ятатися на все життя", – ділилась співачка.