В инстаграме Ульяна опубликовала кадры с беременным животиком. На фото и видео также есть ее муж Олег.
Не пропустите Известная блогер Анастасия Маркив объявила пол ребенка
Ульяна Станиславская поделилась видео, где показалась в черном обтягивающем платье, которое подчеркивает ее беременный животик. Рядом на кресле сидит ее муж Олег, который держит в руке снимок УЗИ. В конце ролика он дает любимой детскую бутылочку, и они целуются.
Сюрприз! Нас будет трое,
– написала Станиславская.
Ульяна и Олег устроили фотосессию, для которой выбрали парные образы. Влюбленные надели джинсы и выбрали светлый верх: лонгслив и футболку. Певица накрутила волосы и сделала легкий макияж.
Мы будущие родители. И очень счастливы от того,
– говорится в заметке.
Ульяна Станиславская с мужем / Фото из инстаграма певицы
Кстати, на своем ютуб-канале Ульяна Станиславская опубликовала видео, в котором поделилась подробностями беременности. Певица призналась, что четыре месяца скрывала от подписчиков новость.
Станиславская рассказала, что у нее была задержка месячных. Кроме того, когда певица вместе с мужем была на премьере фильма "Ты – Космос", ей захотелось мяса, которое женщина не ела 6 лет. Так, на следующий день Ульяна решила сделать тест на беременность, который показал положительный результат.
Ульяна поделилась, что первый триместр был довольно тяжелый. Певица много спала, плакала и страдала токсикозом. В январе ей стало легче.
Ульяна Станиславская о беременности: смотрите видео онлайн
Когда Ульяна и Олег сыграли свадьбу?
Ульяна и Олег уже долгое время находятся в отношениях. 12 сентября 2025 года влюбленные сыграли свадьбу.
Тогда же Станиславская выпустила песню "Поцелуй", которую посвятила своему мужу.
"Когда я уже не верила, что меня можно полюбить, я встретила своего мужа. И теперь хочется, чтобы он никогда меня не отпускал. Именно поэтому релиз песни был запланирован на день нашей свадьбы, поскольку, как и для каждой женщины, свадьба для меня имеет важное и сакральное значение и должна запомниться на всю жизнь", – делилась певица.