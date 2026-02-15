В инстаграме Ульяна опубликовала кадры с беременным животиком. На фото и видео также есть ее муж Олег.

Ульяна Станиславская поделилась видео, где показалась в черном обтягивающем платье, которое подчеркивает ее беременный животик. Рядом на кресле сидит ее муж Олег, который держит в руке снимок УЗИ. В конце ролика он дает любимой детскую бутылочку, и они целуются.

Сюрприз! Нас будет трое,

– написала Станиславская.

Ульяна и Олег устроили фотосессию, для которой выбрали парные образы. Влюбленные надели джинсы и выбрали светлый верх: лонгслив и футболку. Певица накрутила волосы и сделала легкий макияж.

Мы будущие родители. И очень счастливы от того,

– говорится в заметке.

Ульяна Станиславская с мужем / Фото из инстаграма певицы

Кстати, на своем ютуб-канале Ульяна Станиславская опубликовала видео, в котором поделилась подробностями беременности. Певица призналась, что четыре месяца скрывала от подписчиков новость.

Станиславская рассказала, что у нее была задержка месячных. Кроме того, когда певица вместе с мужем была на премьере фильма "Ты – Космос", ей захотелось мяса, которое женщина не ела 6 лет. Так, на следующий день Ульяна решила сделать тест на беременность, который показал положительный результат.

Ульяна поделилась, что первый триместр был довольно тяжелый. Певица много спала, плакала и страдала токсикозом. В январе ей стало легче.

Ульяна Станиславская о беременности: смотрите видео онлайн

