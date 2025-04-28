Бізнесмен, батько та чоловік Олі Полякової: де зараз Вадим Буряковський

Вадим Буряковський – український бізнесмен, який понад 20 років перебуває у шлюбі з Олею Поляковою. Хоч чоловік і не є надто публічною особою, та все ж його дружина час від часу любить поділитись подробицями їхнього життя.

Цікаво, що в мережі майже немає інформації про біографію Вадима. Найбільша увага прикута до їхньої історії кохання з Ольгою. Тож пропонуємо дізнатись у матеріалі Show24, як зустрілась пара, яким було освідчення та чим Буряковський займається сьогодні.

Не пропустіть Як у реальному житті виглядає Klavdia Petrivna та що про неї відомо

Знайомство з майбутньою дружиною

Як відомо, Олю Полякову запросили виступити на одному заході – це був день народження Вадима. Однак тут не обійшлось без скандалу, адже співачка думала, що їде на благодійний захід, а не на приватне святкування. Спершу вона відмовилась виходити на сцену, але чоловік таки зумів вмовити виконавицю виступити.

Так між новими знайомими зав'язалась дружба. Згодом Вадим і Оля зрозуміли, що почуття між ними – більше ніж дружні. Та була одна проблема – Буряковський на той момент мав дружину. Він наважився на розлучення та пов'язав своє життя з Поляковою.

Оля Полякова з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Одруження та народження дітей

Спершу виконавиця навіть не замислювалась про узаконення стосунків, однак доволі швидко зірка завагітніла. Дізнавшись про цю новину, Вадим вирішив освідчитись коханій.

Оля не довіряє словам, а лише діям. У нас дружба переросла в інші відносини, а потім вони переросли у кохання. Коли я захотів їй купити справжню обручку з діамантом, тоді я зрозумів, що хочу відверто зробити їй пропозицію. У нас це вийшло спонтанно, бо майбутня теща так сказала,

– розповів Вадим Буряковський.

Весілля організували в стилі "Едемського саду". Цікаво, що весільний торт був у формі яблука, а наречена обрала сукню персикового кольору, про що згодом жалкувала. Та зазначимо, що Полякова жодного разу не показала публіці кадри зі свого весілля.

Від так, у подружжя народилась донька Марія, а згодом на світ з'явилась ще одна дівчинка, яку назвали Алісою.

Оля Полякова з родиною / Фото з інстаграму зірки

Буряковський додав, що він мріяв про теплу родинну атмосферу в його домі, як це було в його сім'ї.

"Коли старшу доньку Машу забрали з пологового, в домі одразу стало тепло. Родина – це про атмосферу тепла. А коли ми молодшу доньку, Алісу, принесли до дому – тепла стало удвічі більше", – поділився бізнесмен.

Та й сама Ольга не скупиться на щирі слова про свого коханого, з яким уже разом понад 20 років.

З першого дня, як я зустріла свого Вадика, я ніколи більше в житті не відчувала, що можу щось втратити. Я завжди відчувала опору – те, що він мені дав і те, від чого я ніколи не зможу відмовитись. Крізь усі ці роки саме він виявився моєю стіною, моїм фундаментом. Я не можу сказати, що в мене ідеальні стосунки з чоловіком. У нас було різне. У нас теж є проблеми. Але почуття фундаменту – воно з першого дня зі мною. І з цієї причини я ніколи не розлучуся зі своїм чоловіком,

– розповідала про подружнє життя артистка.

Критика оточення

Варто зазначити, що різниця у віці між Вадимом і Ольгою – 16 років. Близьке оточення було певне, що цей шлюб довго не протримається, адже артистка потребує від чоловіка лише грошей, а коли досягне свого, то кине його.

До слова, в українському шоубізнесі є ще декілька пар, які руйнують стереотипи кохання щодо віку.

Спершу Полякова дійсно використовувала гроші обранця для своєї творчості. Але сьогодні, за словами самої співачки, чоловік бере у неї гроші.

Я вже 10 років його тягну. Він з мене тягне бабло. Я кажу: "Вадік, ну як ти міг так влаштуватися". Молода, красива, ще й тобі гроші дає. А він каже: "Мабуть, в тому житті я зробив щось прекрасне",

– жартувала виконавиця.

Відомо, що коли розпочалась велика війна, Ольга з дітьми виїхали за кордон, а чоловік залишився в Україні. Їхні стосунки проходили випробування відстанню. Коли Полякова повернулась до України, то довелось по-новому будувати фундамент для сім'ї.

Де зараз Вадим Буряковський

Як розповідала артистка, під час повномасштабної війни Вадим втратив свій дохід. Певний час вона утримувала родину, але згодом голова сімейства придумав новий бізнес.

У нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом. У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози,

– зізналась Полякова.

Тож сьогодні Вадим Буряковський продовжує жити в Україні та розвивати новий бізнес.

Оля Полякова та Вадим Буряковський / Фото з інстаграму співачки