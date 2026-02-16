Українка різко висловилась про артистів, які затримують концерти: соліст "Гомону" їй відповів
- Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко пояснив, що затримки концертів часто бувають через глядачів, які не встигають зайти в зал до початку.
- Користувачка Марія розповіла, що на концерті, який вона відвідала, артисти вийшли на сцену через годину після заявленого часу, хоча зал був повний.
Часто артисти затримують свої концерти, що обурює деяких глядачів. Соліст львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко пояснив, чому знаменитості не виходять на сцену вчасно.
Яценко відреагував на допис Ольги Лоренц у Threads. Дівчина обурилась, що артисти затримують концерти.
Не пропустіть Хор "Гомін" передав на фронт другу партію автівок, придбаних в рамках великого збору
Ольга Лоренц вважає, що артисти не поважають час людей, коли не виходять на сцену у зазначений час. Дівчина зізналась, що саме з цієї причини не любить ходити на концерти.
Це так не працює. Артисти на майданчику за 3-4 години до початку концерту. І затримки виключно через глядача, який заходить до залу. Якщо початок о 18:00, а посадка 50%, то, звичайно, артист буде чекати, поки всі зайдуть,
– пояснив Вадим Яценко під дописом.
Одна з користувачок відповіла на коментар Яценка і розповіла ситуацію, яка сталася з нею нещодавно. Марія відвідала концерт, який мав розпочатися о 20:00, про розігрів в анонсі не йшлося.
О 20:00 на сцену вийшла інша співачка, яка виступала пів години. Потім приблизно 10 хвилин налаштовували апаратуру, а артисти вийшли до глядачів о 21:00, хоча зал був повний.
Де незабаром виступить хор "Гомін"?
Нагадаємо, в березні розпочнеться європейський тур хору "Гомін". Колектив представить програму ретро-пісень у сучасному аранжуванні. На сцені прозвучать пісні Володимира Івасюка, Назарія Яремчука, Ярослава Барнича. Квитки та список міст – за посиланням.
У квітні артисти вирушать у тур США та Канадою. Глядачі почують українські ретро-пісні з програми "Цей хор, цей хор, мені щоночі сниться". Квитки та список міст – за посиланням.