Соліст "Гомону" заговорив про райдер та заробітки хору
- Художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко розповів, що після популярності колективу вони зосередилися на комфорті учасників, включаючи фінансову стабільність і забезпечення спеціальними засобами для голосу.
- Яценко зазначив, що учасники хору перебувають у рівних умовах, але ті, хто бере на себе більше відповідальності, отримують премії, однак не назвав конкретні гонорари за приватні виступи.
Художній керівник Львівського муніципального хору "Гомін", диригент Вадим Яценко розповів про заробітки колективу. Торік артисти виконали а капела пісню "Цей сон" Степана Гіги й стали шалено популярними.
У новому інтерв'ю Яценко поділився, що після приходу популярності вони насамперед думали про хор, щоб усі учасники почувалися комфортно. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
Є чеклист, який ми прописали. Там є сума на хор, готелі, умови, харчування. Нам возять спеціальні таблетки для зв'язок, яких в Україні немає. Нам їх замовляють десь у Польщі. У нас є в Тернополі й Вінниці фоніатри – це лікарі, які займаються голосовими зв'язками. У першу чергу ми стараємося зробити так, щоб артисти хору почувалися більш стабільно, зокрема й у фінансовому плані,
– розповів Вадим Яценко.
Диригент зазначив, що всі учасники "Гомону" перебувають у рівних умовах. Водночас додав, що люди, які беруть на себе більше відповідальності, отримують премії, зокрема солісти, хормейстер, інспектор хору.
Марічка Падалко поцікавилася у Яценка, чи підіймав колектив гонорари за свої виступи, коли зростала їхня популярність. Він зазначив, що артисти завжди на зв'язку з організаторами й обговорюють це питання.
У нас немає такого: ой, ми хочемо, а ці не дають чи дають. Усе максимально адекватно. Нам дуже пощастило. Я розумію, що мені в житті завжди дуже щастить на адекватних людей,
– додав диригент.
Однак Яценко не назвав суму, за яку хор "Гомін" виступає на приватних заходах. Він пояснив, що це не входить у його обов'язки, до того ж таких концертів колектив майже не дає через брак часу.
Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн
Що відомо про хор "Гомін"?
Хор "Гомін" заснували у 1988 році при обласному відділенні Музичного товариства України. За майже 40 років існування колектив виступав не лише в Україні, але й у Європі та США.
Репертуар артистів складається з творів українських, американських та європейських композиторів, народних та повстанських пісень, сучасної музики.
У 2023 році хор увійшов до складу Львівського органного залу. У серпні того ж року головним диригентом та художнім керівником колективу став Вадим Яценко.
Під час повномасштабного вторгнення "Гомін" збирає мільйони гривень на допомогу Силам оборони України та постраждалим під час війни на своїх концертах.