Соліст хору "Гомін" чесно розповів, як шалений успіх вплинув на його стосунки з дружиною

Львівський хор "Гомін" влітку 2025 року здобув широку популярність після вірусного відео у тіктоці, де вони а капела виконали пісню Степана Гіги "Цей сон". Ролик зібрав мільйони переглядів і спричинив ажіотаж навколо концертів колективу.

Соліст хору, Яценко, зізнався, чи раптова популярність колективу позначилася на його стосунках із дружиною. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Вадим зазначив, що прихильники поважають його особисте життя: вони можуть писати коментарі чи надсилати реакції у соцмережах, але не намагаються залицятися і не переходять межі.

Мені здається, що зараз один із найадекватніших етапів наших стосунків, насправді. І це є правдою,

– зазначив диригент.

Тож шалена популярність "Гомону" негативно не вплинула на шлюб Яценка. Лише зараз в артиста є дуже багато роботи, тому він може доволі рідко проводити час з рідними.

Що відомо про стосунки Вадима Яценка з дружиною?