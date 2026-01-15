Соліст хору "Гомін" чесно розповів, як шалений успіх вплинув на його стосунки з дружиною
- Львівський хор "Гомін" став популярним після вірусного відео у тіктоці, яке зібрало мільйони переглядів.
- Соліст хору, Вадим Яценко, стверджує, що популярність не вплинула негативно на його шлюб, хоча через роботу він рідше проводить час з родиною.
Львівський хор "Гомін" влітку 2025 року здобув широку популярність після вірусного відео у тіктоці, де вони а капела виконали пісню Степана Гіги "Цей сон". Ролик зібрав мільйони переглядів і спричинив ажіотаж навколо концертів колективу.
Соліст хору, Яценко, зізнався, чи раптова популярність колективу позначилася на його стосунках із дружиною. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
Вадим зазначив, що прихильники поважають його особисте життя: вони можуть писати коментарі чи надсилати реакції у соцмережах, але не намагаються залицятися і не переходять межі.
Мені здається, що зараз один із найадекватніших етапів наших стосунків, насправді. І це є правдою,
– зазначив диригент.
Тож шалена популярність "Гомону" негативно не вплинула на шлюб Яценка. Лише зараз в артиста є дуже багато роботи, тому він може доволі рідко проводити час з рідними.
Що відомо про стосунки Вадима Яценка з дружиною?
Вони познайомилися ще в школі у Києві та одразу сподобалися одне одному. Вадим і Настя до того ж разом навчались в консерваторії й досі залишаються разом.
У 20 років Яценко зробив пропозицію коханій. У 2025 році подружжя відзначило 10-річчя шлюбу.
У пари є спільний син Максим.
Зараз Анастасія працює з Вадимом у музичних проєктах, зокрема в The Rock Symphony Orchestra.