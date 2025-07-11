Соліст хору "Гомін" чесно зізнався, чи має бронь від мобілізації

Художній керівник львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко розповів, що близько пів року тому його батько став на захист України. Артист не розкрив деталі його служби, але зазначив, що чоловік – не на передовій.

Про це стало відомо з нового інтерв'ю Яценка, яке вийшло на ютуб-каналі "Балючі теми", передає Show 24. У розмові з Наталією Балюк він також зізнався, чи має бронювання від мобілізації.

Читайте також Радіоведуча Юлія Карпова пояснила, чому її цивільний чоловік демобілізувався

Вадим Яценко поділився, що має бронювання від мобілізації, яку йому надав Оперний театр.

Це є момент критичності, критичної інфраструктури й так далі. Є деякі пункти, за якими визначається критичність. Момент того, що йдуть досить великі податки до держави. Там пов'язано з відсотком податків, сумою податків, які організація платить,

– сказав артист.

Раніше ми повідомляли, що учасник "Дизель Шоу" Євген Гашенк відповів, чи має бронювання від мобілізації.

Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн

Які джерела доходу у Вадима Яценка?

Вадим Яценко також розповів про свої джерела доходу. Він зізнався, що диригенти отримують невелику зарплату, але на життя вистачає. У Львівському органному залі артист офіційно працює на пів ставки.

Моя основна ставка й основна робота – це головний хормейстер Оперного. Це була моя основна робота, коли я переїхав до Львова 7 років тому. В органному я почав працювати разом з хором "Гомін" два роки тому. Там я працюю за сумісництвом,

– розповів Яценко.

Артист не розсекретив, яку ставку має в Оперному театрі, однак зауважив, що на базові потреби грошей вистачає.