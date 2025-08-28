Укр Рус
28 серпня, 22:04
2

Учасник гурту Ziferblat назвав артиста, який може представити Україну на Євробаченні-2026

Марія Примич
Основні тези
  • Учасник гурту Ziferblat Валентин Лещинський вважає, що KHAYAT може стати переможцем наступного Національного відбору на Євробачення.
  • KHAYAT тричі брав участь у Національному відборі на Євробачення: у 2019, 2020 та 2025 роках.

Учасник гурту Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, Валентин Лещинський припустив, хто може поїхати на пісенний конкурс від нашої країни наступного року. Торік колектив посів 9 місце з піснею Bird of Pray.

На думку Лещинського, стати переможцем наступного Національного відбору міг би KHAYAT (Андрій Хайат). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Звучить!". 

Я вважаю, що Україну наступного року міг би представити KHAYAT. Ми просто почали з того, чи зможуть MOLODI повторити… Але з тією роботою, яка пророблена за цей час, мені більш перспективним виглядає KHAYAT. І, знову ж таки, він переможець за балами від журі (Нацвідбору на Євробачення-2025 – Show 24), 
– зазначив Валентин Лещинський. 

Зауважимо, що KHAYAT тричі брав участь у Національному відборі на Євробачення: 

  • у 2019 році виступив з піснею Ever і посів 5 місце у півфіналі
  • у 2020 році пройшов до фіналу з треком Call for love
  • у 2025 році також став фіналістом, презентувавши пісню Honor

Євробачення-2026: головне

  • Нагадаємо, що Євробачення-2026 відбудеться в Австрії після перемоги JJ з композицією Wasted Love.

  • Пісенний конкурс прийматиме Відень. Півфінали заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.

  • До 70-річчя Євробачення організатори представили оновлений логотип і новий графічний елемент – "Серце Хамелеон". Він складається з 70 шарів (один за кожен рік конкурсу).

  • 25 серпня Суспільне Мовлення підтвердило, що Україна візьме участь у Євробаченні-2026. 