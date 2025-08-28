Учасник гурту Ziferblat назвав артиста, який може представити Україну на Євробаченні-2026
- Учасник гурту Ziferblat Валентин Лещинський вважає, що KHAYAT може стати переможцем наступного Національного відбору на Євробачення.
- KHAYAT тричі брав участь у Національному відборі на Євробачення: у 2019, 2020 та 2025 роках.
Учасник гурту Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, Валентин Лещинський припустив, хто може поїхати на пісенний конкурс від нашої країни наступного року. Торік колектив посів 9 місце з піснею Bird of Pray.
На думку Лещинського, стати переможцем наступного Національного відбору міг би KHAYAT (Андрій Хайат). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Звучить!".
Я вважаю, що Україну наступного року міг би представити KHAYAT. Ми просто почали з того, чи зможуть MOLODI повторити… Але з тією роботою, яка пророблена за цей час, мені більш перспективним виглядає KHAYAT. І, знову ж таки, він переможець за балами від журі (Нацвідбору на Євробачення-2025 – Show 24),
– зазначив Валентин Лещинський.
Зауважимо, що KHAYAT тричі брав участь у Національному відборі на Євробачення:
- у 2019 році виступив з піснею Ever і посів 5 місце у півфіналі
- у 2020 році пройшов до фіналу з треком Call for love
- у 2025 році також став фіналістом, презентувавши пісню Honor
Євробачення-2026: головне
Нагадаємо, що Євробачення-2026 відбудеться в Австрії після перемоги JJ з композицією Wasted Love.
Пісенний конкурс прийматиме Відень. Півфінали заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
До 70-річчя Євробачення організатори представили оновлений логотип і новий графічний елемент – "Серце Хамелеон". Він складається з 70 шарів (один за кожен рік конкурсу).
25 серпня Суспільне Мовлення підтвердило, що Україна візьме участь у Євробаченні-2026.