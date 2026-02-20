Задля збору на ГУР: Харчишин і Марунич повернули легендарний проєкт у форматі ютуб-шоу

Лідер рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин і лідер гурту KARTA SVITU Іван Марунич запустили ютуб-шоу "Труба кличе 2.0". Це повернення легендарного проєкту, який у 2019 році став міським музичним феноменом.

Харчишин із трубою та Марунич із гітарою неочікувано з'являлись в різних локаціях Києва, і зрештою вийшли разом на сцену Палацу спорту, де зібралися тисячі глядачів, передає 24 Канал.

Легендарний проєкт повертається у форматі дорожнього ютуб-шоу. Команда щотижня вирушає на локацію і знімає випуск. Глядачі можуть спостерігати за процесом у прямому етері та ставити запитання. Коли епізод змонтують, його випускатимуть на офіційному ютуб-каналі рок-гурту "Друга Ріка".

У шоу поєднуються музика, розмови та зустрічі з музикантами, блогерами та друзями колективу. Також команда відвідує пункти незламності, де зустрічається з людьми й організовує акустичні вечори.

Для довідки! Проєкт "Труба кличе 2.0" – це частина великої благодійної кампанії до ювілейного концерту "Другої Ріки" в Палаці Спорту та всеукраїнського туру "Я є! 30 років". Мета – зібрати 15 мільйонів гривень на ГУР МО України. Гроші спрямують на катер для евакуаційних місій із порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання. Підтримати збір можна за посиланням.

У першому епізоді до Івана Марунича та Валерія Харчишина приєдналися музиканти рок-гурту "Друга Ріка". У дорозі вони говорили про перші концерти, грали в гру "Було, не було" і вгадували пісні за цитатами.

Співзасновник колективу Віктор Скуратовський взяв участь у рубриці "Тече ріка". Він пригадав перший виступ "Другої Ріки" та розповів про початок історії гурту.

Згодом музиканти приїхали на Троєщину, де зустрілись з блогеркою Анеттою Борисівною. Разом із Харчишиним вона заспівала пісню "Так мало тут тебе". На завершення епізоду Іван та Валерій дали імпровізаційний акустичний концерт у пункті незламності біля кінотеатру "Флоренція".

"Труба кличе 2.0": дивіться перший випуск онлайн

Гурт "Друга Ріка" випустив рімейк пісні "Вже не сам"