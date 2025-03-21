Дизайнерка Валерія Гузема втретє стала мамою та оголосила ім'я дитини
- Валерія Гузема та її чоловік Тимур Фаткуллін втретє стали батьками, народивши доньку Вів'єн.
- Валерія Гузема є відомою українською дизайнеркою та засновницею бренду Guzema Fine Jewelry.
Дизайнерка Валерія Гузема повідомила, що народила третю дитину. Вона поділилась першими кадрами новонародженого малюка.
Валерія Гузема та її чоловік Тимур Фаткуллін втретє стали батьками. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм української дизайнерки.
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Валерія Гузема повідомила, що стала мамою донечки. Вона також назвала її незвичне ім'я – Вів'єн.
Дизайнерка опублікувала чуттєве відео, на якому показала перші кадри новонародженої дитини у світлому вбранні. Вона ніжно тримала доньку за крихітну ручку.
Вів'єн. Плюс один. Батьки 3.0. Зроблено з повною любов'ю,
– написала Валерія Гузема.
Валерія Гузема втретє стала мамою: відео
Зіркові друзі та колеги привітали Валерію з поповненням у сім'ї. Теплі коментарі залишила Джамала, Ірина Монатік, Василіса Фролова, Алла Костромічова, Саба Мусіна, Андре Тан та інші.
Особисте життя Валерії Гуземи
- Валерія Гузема – відома українська дизайнерка та засновниця бренду Guzema Fine Jewelry, прикраси якого носить перша леді Олена Зеленська, українські зірки та світові знаменитості.
- Дизайнерка перебуває у шлюбі з Тимуром Фаткулліним, відомим авіатором та переможцем міжнародного конкурсу GoPro Million Dollar Challenge.
- У 2021 році в подружжя народився первісток – сина назвали Тимуром. У вересні 2023 пара стала батьками доньки Селін. А в лютому дизайнерка вразила звісткою про третю вагітність. Раніше Валерія Гузема зізнавалась, що хотіла б, аби між дітьми була невелика різниця у віці.