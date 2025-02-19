19 лютого, 09:36
Відома дизайнерка Валерія Гузема вразила мережу звісткою про третю вагітність
Основні тези
- Валерія Гузема, відома українська дизайнерка, оголосила про свою третю вагітність.
- Вона опублікувала відео з округом животиком в інстаграмі, отримавши привітання від шанувальників.
- Валерія перебуває у шлюбі з авіатором Тимуром Фаткулліним і виховує сина й доньку.
Відома українська дизайнерка Валерія Гузема, яка створила бренд Guzema, оголосила про вагітність. Вона незабаром втретє стане мамою.
Знаменитість показала зворушливе відео з округлим животиком. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Валерії.
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Так, дизайнерка опублікувала ролик, де демонструє вагітність у чорній обтислій сукні, тримаючи в руках ніжно-рожеву квітку. "Давно не було свіженьких відео", – з гумором прокоментувала Валерія публікацію.
У коментарях під роликом шанувальники привітали Гузему з цією радісною звісткою.
Що відомо про особисте життя Валерії
- Дизайнерка перебуває у шлюбі з відомим авіатором Тимуром Фаткулліним, переможцем міжнародного конкурсу GoPro Million Dollar Challenge.
- Подружжя виховує двох дітей: сина, названого на честь батька (народився 2021 року), та доньку Селін, яка з'явилася на світ 17 вересня 2023 року.
- В одному з попередніх інтерв'ю дизайнерка зазначала, що мріє про невелику різницю у віці між дітьми.