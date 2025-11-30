Зірка "Шкільного мюзиклу" Ванесса Гадженс удруге стала мамою
- Ванесса Гадженс удруге стала мамою, народивши дитину від бейсболіста Коула Такера.
- Гадженс оголосила про другу вагітність у липні 2025 року, майже через рік після народження першої дитини.
Американська акторка Ванесса Гадженс удруге стала мамою. Зірка фільму "Шкільний мюзикл" народила дитину від свого чоловіка, бейсболіста Коула Такера.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гадженс. Акторка опублікувала фотографію, де лежить на лікарняному ліжку і тримає коханого за руку.
Ну, я це зробила. Народила ще одну дитину! Які ж це шалені пологи. Дуже дякую всім мамам. Це справді неймовірно, на що здатні наші тіла,
– написала Ванесса Гадженс.
У коментарях шанувальники та зірки, зокрема актори Зої Дойч та Маріо Лопес, привітали Гадженс і Такера з поповненням у сім'ї. Стать та ім'я дитини подружжя наразі не розкрило.
Ванесса Гадженс повідомила про другу вагітність 12 липня 2025 року – майже через рік після народження першої дитини. Вона опублікувала світлини з вагітним животиком, на яких позує поруч з чоловіком.
Нагадаємо, що про першу вагітність зірка фільму "Шкільний мюзикл" оголосила на церемонії вручення премії Оскар у 2024 році, пише Vanity Fair. Гадженс одягла чорну кутюрну сукню з довгими рукавами від Вери Вонг, яка підкреслила її округлий животик, а свій образ доповнила прикрасами Chopard.
Що відомо про особисте життя Ванесси Гадженс?
До заміжжя Ванесса Гадженс мала два гучних романи. З 2005 до 2010 року вона зустрічалась з колегою по фільму "Шкільний мюзикл" Заком Ефроном, а з 2011 до 2020 перебувала у стосунках з актором Остіном Батлером.
Ванесса Гадженс і Коул Такер заручилися в лютому 2023 року. У грудні вони одружилися. Церемонія пройшла на пляжі в Тулумі (Мексика).
Закохані дебютували на червоній доріжці у листопаді 2021 році на прем'єрі фільму "Тік-так, бум!", в якому знялась акторка.