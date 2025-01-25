Понад 40 років присвятив херсонському театру: помер актор Василь Чорношкур

Народний артист України Василь Чорношкур помер у віці 78 років. Він понад 40 років працював у Херсоні та втілив більш як 200 персонажів.

Про втрату повідомили на офіційній сторінці Херсонського театру імені Миколи Куліша, передає 24 Канал. 25 січня стало відомо, що Василь Чорношкур пішов з життя.

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Команда театру подякувала акторові за роки праці й підкреслила, що Василь Чорношкур був неймовірною людиною.

Ми щиро вдячні за роки роботи в нашому театрі й окремо – за підтримку у виставі "Лишатися (не) можна…". Світ втратив неймовірну людину… Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Херсонський глядач завжди памʼятатиме Ваші неймовірні образи на сцені Херсонського театру Куліша,

– написали працівники театру.

Василь Чорношкур / Фото з фейсбуку Херсонського театру

Чим відомий Василь Чорношкур