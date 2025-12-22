5 легендарних пісень Василя Зінкевича, на яких виросли цілі покоління

Василь Зінкевич – легенда української популярної музики та Герой України. Його голос впізнають з перших секунд, а виконання, де поєдналась естрада й народна традиція, стала прикладом для інших. Останні роки Василь Зінкевич переживає нову хвилю популярності, адже все більше молоді цікавиться фольклором та музикою, що стала частиною національної ідентичності.

24 Канал зібрав одні з найкращих пісень, які виконував та продовжує співати Василь Зінкевич. Це щось більше, ніж просто естрадні хіти. Це мелодії, з якими виростали й дорослішали покоління, через які передавалася любов до рідної землі. Василь Зінкевич – один з тих голосів епохи, завдяки яким українська пісня вийшла на світовий рівень і показала себе як сучасна, модна та водночас національна музика.

Цікаво 20 музичних прем'єр грудня, які не можна пропустити

"Це моя Україна"

Слова до пісні написав Степан Галябарда, а музику створив Богдан Кучер. У композиції оспівується кожен куточок України: від Львова та Карпат до Полтави й донецького краю. Слухаючи цю пісню у виконанні Василя Зінкевича неможливо не відчувати гордості за свою країну.

Василь Зінкевич – "Це моя Україна": дивіться трейлер онлайн

"Червона рута"

Це одна з найвідоміших українських пісень у світі, автором якої є Володимир Івасюк. Вона отримала путівку в життя після виконанню ансамблем "Смерічка".

"Червона рута" гучно пролунала на весь Радянський Союз, коли її заспівали у фіналі "Пісні року-1971" у Москві. Тоді до дуету Зінкевич-Яремчук приєднався і сам Івасюк, адже Левко Дутківський хвилювався, що Назарій та Василь можуть розгубитися на великій сцені.

Також Василь Зінкевич заспівав "Червону руту" в однойменному телемюзиклі, де знімався разом із Софією Ротару та постав у ролі шахтаря Бориса з Донеччини.

Василь Зінкевич – "Червона рута": дивіться відео онлайн

"Скрипка грає"

Композицію створили Юрій Рибчинський та Ігор Поклад – легенди української музики. Пісня присвячена пам'яті Володимира Івасюка.

Василь Зінкевич – "Скрипка грає": дивіться відео онлайн

"Заметіль"

Ця пісня композитора Остапа Гавриша у виконанні Василя Зінкевича увійшла до Золотого фонду української естради.

Василь Зінкевич – "Заметіль": дивіться відео онлайн

"Море вечорове"

Вперше Василь Зінкевич виконав цю композицію у новорічній програмі у 1985 році. Композиція натхненна піснею Хуліо Іглесіаса – Se tornassi. Слова написала Тамара Севернюк.

Василь Зінкевич – "Море вечорове": дивіться відео онлайн

До репертуару Василя Зінкевича входить набагато більше пісень, і всі вони варті уваги. Це композиції Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра, Миколи Мозгового, Олександра Злотника, написані на слова поетів-піснярів.

Василь Зінкевич – Герой України та лауреат багатьох премій та нагород. Його недарма називають цілою епохою в історії української культури та музики.