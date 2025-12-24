Нарешті знайшов, – вчитель Руслан Ігорович зворушливо зізнався в коханні після таємного весілля

Днями неочікувано стало відомо, що вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков, який здобув популярність завдяки тіктоку, таємно одружився.

Тепер він зворушливо висловився про стосунки з коханою і показав її фото. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Руслана Циганкова.

Обраницею Руслана Ігоровича стала Катерина. В інстаграмі дівчини вказано, що вона працює піар-агентом адвоката і юриста Євгена Проніна. Крім того, Катерина – директорка продакшн-студії повного циклу для брендів та інфлюенсерів.

Циганков подякував усім за привітання з одруженням і написав зворушливий текст про дружину.

Я нарешті знайшов людину, яку хочу і буду робити щасливою. І яка робить щасливим мене. Як правильно мені колись казали: "Твоє тебе знайде". Мене знайшло,

– написав Руслан Ігорович.

Крім того, показав фото з Катериною, де видно її золоту обручку.

Руслан Циганков висловився про стосунки з дружиною / Скриншоти з інстаграм-сторіс



Що відомо про стосунки Руслана Циганкова з дружиною?