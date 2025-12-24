Нарешті знайшов, – вчитель Руслан Ігорович зворушливо зізнався в коханні після таємного весілля
- Вчитель Руслан Циганков таємно одружився з Катериною, яка працює піар-агентом і директоркою продакшн-студії.
- Пара познайомилася під час зйомок, і Руслан освідчився "тихо й спокійно", а потім вони розписалися без пишного святкування.
Днями неочікувано стало відомо, що вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков, який здобув популярність завдяки тіктоку, таємно одружився.
Тепер він зворушливо висловився про стосунки з коханою і показав її фото. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Руслана Циганкова.
Обраницею Руслана Ігоровича стала Катерина. В інстаграмі дівчини вказано, що вона працює піар-агентом адвоката і юриста Євгена Проніна. Крім того, Катерина – директорка продакшн-студії повного циклу для брендів та інфлюенсерів.
Циганков подякував усім за привітання з одруженням і написав зворушливий текст про дружину.
Я нарешті знайшов людину, яку хочу і буду робити щасливою. І яка робить щасливим мене. Як правильно мені колись казали: "Твоє тебе знайде". Мене знайшло,
– написав Руслан Ігорович.
Крім того, показав фото з Катериною, де видно її золоту обручку.
Що відомо про стосунки Руслана Циганкова з дружиною?
- Руслан і Катерина почали зустрічатися цього року.
- Пара познайомилася завдяки роботі під час зйомок.
- За словами Циганкова, освідчився він "тихо й спокійно", а згодом пара розписалася. Пишне святкування весілля вони з Катериною не організовували, бо вважають, що це "не на часі".