Остання пісня, яку написав Міша, – вдова фронтмена ADAM анонсувала щемливий трек
- Вдова Михайла Клименка анонсувала вихід останньої пісні "Сильно сильно", написаної фронтменом ADAM у травні 2025 року.
- Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року від туберкульозного менінгіту.
Вдова музиканта Михайла Клименка анонсувала вихід пісні гурту ADAM. Композицію "Сильно сильно" артист написав у травні 2025 року.
Саша Норова опублікувала анонс на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка зізналась, що це останній трек, написаний Михайлом Клименком.
Вдова Михайла Клименка поділилась щемливим роликом, де зібрала різноманітні архівні кадри з чоловіком. Пісня "Сильно Сильно" вийде на платформах напередодні Дня всіх закоханих, 13 лютого. ʼ
Це остання пісня, яка була написана Мішею ще в травні 2025. Але так ми її і не випустили. Я її знайшла і вже скоро ви зможете її послухати,
– написала Саша Норова.
Анонс прокоментували українські зірки: Надя Дорофєєва, Анатолій Анатоліч, Тіна Кароль, Міша Кацурін, KOLA та інші підтримують Сашу Норову. На пісню з нетерпінням чекають і шанувальники:
"Клас, ця пісня запала в душу ще в Луцьку, коли ви були на концерті";
"Таке відчуття, що я її вже слухав і чув разів 100. Чекаю";
"Це просто вау подарунок, чекаю";
"Чекаємо! Дякую, Сашо, що продовжуєте нести любов світу";
"Новий хіт!".
Зазначимо, днями Саша Норова відвідала музичну премію "Золота зоря Лірум" – гурт ADAM переміг у номінації "Музичний продюсер", пише Суспільне.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
Український музикант помер 7 грудня 2025 року. За кілька тижнів до втрати стало відомо, що певний час він бореться з туберкульозним менінгітом.
Колеги Михайла Клименка розповідали, що до цього в артиста були проблеми зі спиною. Згодом розвинулась важка хвороба.
Михайла Клименка поховали у селі Луб'янка Київської області. У нього залишився син Марк і донька Ніна.