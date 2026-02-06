Остання пісня, яку написав Міша, – вдова фронтмена ADAM анонсувала щемливий трек

Вдова музиканта Михайла Клименка анонсувала вихід пісні гурту ADAM. Композицію "Сильно сильно" артист написав у травні 2025 року.

Саша Норова опублікувала анонс на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка зізналась, що це останній трек, написаний Михайлом Клименком.

До слова Український музикант вдруге не зміг потрапити на Греммі й назвав причину

Вдова Михайла Клименка поділилась щемливим роликом, де зібрала різноманітні архівні кадри з чоловіком. Пісня "Сильно Сильно" вийде на платформах напередодні Дня всіх закоханих, 13 лютого. ʼ

Це остання пісня, яка була написана Мішею ще в травні 2025. Але так ми її і не випустили. Я її знайшла і вже скоро ви зможете її послухати,

– написала Саша Норова.

Анонс прокоментували українські зірки: Надя Дорофєєва, Анатолій Анатоліч, Тіна Кароль, Міша Кацурін, KOLA та інші підтримують Сашу Норову. На пісню з нетерпінням чекають і шанувальники:

"Клас, ця пісня запала в душу ще в Луцьку, коли ви були на концерті";

"Таке відчуття, що я її вже слухав і чув разів 100. Чекаю";

"Це просто вау подарунок, чекаю";

"Чекаємо! Дякую, Сашо, що продовжуєте нести любов світу";

"Новий хіт!".

Зазначимо, днями Саша Норова відвідала музичну премію "Золота зоря Лірум" – гурт ADAM переміг у номінації "Музичний продюсер", пише Суспільне.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?