У весільній сукні українського бренду: вдова Г'ю Гефнера вдруге вийшла заміж

Колишня модель та вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера вдруге вийшла заміж. Крістал Гарріс зіграла весілля з бізнесменом Джеймсом Вордом.

Крістал Гарріс поділилась щасливими фото на своїй сторінці в інстаграмі. Церемонія відбулась 2 квітня на острові Аітутакі, що є другим за величиною в архіпелазі Кука.

Крістал Гарріс та Джеймс Ворд вирішили влаштувати скромну і таємну церемонію – на весіллі взагалі не було гостей.

Ми обрали острови Кука через їхню віддаленість. На острові немає великих мережевих готелів, що створює неймовірно спокійну й автентичну атмосферу. Крім того, тут знаходиться одна з найкрасивіших лагун у світі,

– розповіла Крістал Гарріс для People.

Наречена обрала сукню від українського бренду. Це модель Margo від OKSANA MUKHA – обтисле мереживне вбрання, прикрашене понад 5400 кристалами Swarovski з довгими рукавами.

На церемонії Крістал та Джеймс обмінялися обручками та написаними від руки обітницями. Перший танець відбувся від пісню Safe With Me. Також місцевий гурт виконав для наречених маорійську пісню про кохання.

Оскільки ми з Джеймсом обоє любимо океан і природу, нам здалося, що це ідеальне місце для початку цієї глави нашого життя,

– зауважила модель.

Що відомо про Крістал Гарріс?