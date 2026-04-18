Вдова фронтмена ADAM вперше розповіла про невиліковну хворобу, з якою він жив роками

Вдова Михайла Клименка, Олександра Норова, вперше після втрати чоловіка дала велике інтерв'ю. Вона розповіла про невиліковне захворювання, яке діагностували лідеру ADAM близько 13 років тому.

Саша Норова розповіла, як Михайло Клименко захворів на туберкульозний менінгіт. Як виявилося, однією з причин було те, що співаку у 2012 році діагностували розсіяний склероз. Про це Олександра розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ми лікували це, він перебував на програмі. Але те лікування, яке він проходив від розсіяного склерозу, робило імуносупресію – знижувало імунітет. І, можливо, десь на концерті або в потязі він підчепив туберкульоз,

– розповіла Саша Норова.

Вдова Михайла Клименка зауважила, що комп'ютерна томографія показала, що легені чоловіка були чисті. Туберкульоз одразу потрапив в оболонки головного мозку.

Першим симптомом туберкульозного менінгіту став біль у шиї. Та Михайло й Саша подумали, що в співака просто защемило м'яз після постійних переїздів та потягів упродовж гастролей.

"Ми зробили магнітно-резонансну томографію шийного відділу, яка показала, що там є грижа. Міша казав, що вона у нього ще з 2012 року. Ми пішли до невролога, який говорив: "Тут може бути інсульт. Треба крапельниці та ліки". Ми все робили, не було дня, коли ми лежали й думали, що все пройде", – наголосила Норова.

Одного дня стан Михайла різко погіршився. Він перестав впізнавати дружину. Клименка госпіталізували – на певний час йому стало краще. Одним з найважчих періодів було очікування результатів пункції.

Заходить лікар і каже: "Сашо, ось тобі адреса, їдь за фтизіатром". Це лікар, який лікує туберкульоз. Я реву, мчу, знаходжу і приводжу цього лікаря. Дивляться, що легені чисті, адже форма туберкульозу закрита, але найскладніша,

– зі сльозами пригадала Саша Норова.

Після нетривалого покращення Михайло раптом перестав розмовляти. Як стало відомо, туберкульозний менінгіт на той момент поширився по всьому головному мозку. Співак впав у кому. 7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер.

Зазначимо, раніше для "Радіо Люкс" Саша Норова розповіла, як переживає втрату. Вона зізналась, що зараз в її душі – буря і біль. Але вона зосереджується на тому, щоб прожити кожен наступний день.

