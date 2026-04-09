Підготовка до Великодня: Ірина Федишин показала, як з мамою пече паски

Уже цієї неділі, 5 квітня, православні христини та греко-католики святкуватимуть Великдень. Традиційно у Чистий четвер, який сьогодні, люди готуються до свята, зокрема печуть паски та прибирають у домівках.

Зірки також готуються до Великодня. Ірина Федишин, наприклад, показала в інстаграмі, як з мамою пече паски.

Не пропустіть Чи дійсно не можна пекти паски в Страсну п'ятницю: несподівана відповідь священника ПЦУ

Ірину Федишин та її маму Лесю сфотографували на кухні під час процесу приготування пасок. Обидві жінки одягнені у фартухи та широко усміхаються на фотографії.

Співачка змішує тісто у великій каструлі, а поряд із нею стоїть мама. На столі також можна побачити паперові форми для випікання пасок і, ймовірно, кухонний міксер.

Сьогодні Чистий четвер. Печемо з мамою паски. А ви печете чи купляєте?,

– написала Федишин під фото.

Ірина Федишин з мамою пече паски / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

У коментарях під дописом користувачі засипали Федишин та її маму компліментами й теплими побажаннями. Дехто поділився, що також сьогодні пече паски.

"Бачити вас у такі прості та справжні миті – це особливе задоволення. Ви з мамою неймовірні! Нехай цей Великдень наповнить ваші серця миром і радістю".

"Які гарні! Як сестри!"

"Ви дуже красиві та дуже схожі. Наші чудові! Дякую за вашу чистоту, добро і віру в Україну!"

"Красуні! Бажаю тепла та Божої благодаті вашому дому!"

Коментарі під дописом Ірини Федишин / Скриншоти з інстаграму

До речі, у тіктоці Ірина Федишин також показала відео, як вони з мамою печуть паски. Співачка зізналась, що не знала, що тісто потрібно місити вручну 40 хвилин.

Що не можна робити у Чистий четвер?