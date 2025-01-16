29-річна кохана Венсана Касселя вперше показала їхнього новонародженого сина

Днями 58-річний Венсан Кассель став батьком учетверте. Тепер його 29-річна обраниця вперше показала новонародженого сина.

Вона поширила серію фото, де можна побачити мініатюрну ручку хлопчика та кадр, як модель годує малюка. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Нари Баптисти.

Цікаво Більше не приховує: Михайло Діанов вперше показав свою наречену

Так, з’ясувалося, що малюк народився тиждень тому. Новонародженого актор та модель назвали Каетано.

Дякую, сину, що вибрав маму. Ця любов у мені не вміщується, я переповнена, плачу, плачу і плачу. Але це чиста любов,

– зазначила під світлинами Баптиста.

Нара Баптиста показала перші фото з новонародженим сином / Світлини з її інстаграм-сторінки

Зауважимо, французький актор Кассель також є батьком трьох доньок.

Що відомо про особисте життя Венсана Касселя

Актор був одружений з італійською кінозіркою Монікою Беллуччі, у цьому шлюбі народилися дві доньки – Дева та Леоні. Після розлучення з Беллуччі Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, яка подарувала йому третю доньку.

У вересні 2023 року ЗМІ повідомили про нові стосунки актора – з 29-річною бразильською моделлю Нарою Баптистою. Вперше пару помітили разом під час відпочинку в резиденції Бідарі.

Вже восени 2024 року Кассель та Баптиста оголосили, що очікують народження дитини.