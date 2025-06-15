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Show24 Українські зірки І смерть розлучила їх: яким було весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра 17 років тому
15 червня, 07:00
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І смерть розлучила їх: яким було весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра 17 років тому

Марта Гнат
Основні тези
  • Тіна Кароль та Євген Огір одружилися на Мальдівах у 2008 році, але їхнє щастя було перервано смертю Євгена від раку шлунку у 2013 році.
  • Після втрати чоловіка, Тіна Кароль зосередилася на кар'єрі та вихованні сина Веніаміна, і нещодавно висловила готовність до нових стосунків.
  • Кароль присвятила кілька пісень покійному чоловіку та зазначила, що лише в 40 років відчула готовність до нового кохання.

Сьогодні, 15 червня, Тіна Кароль та Євген Огір могли б святкувати чергову річницю одруження. Однак доля вирішила інакше й забрала у співачки кохання всього її життя.

До сьогодні артистка згадує про покійного чоловіка, а її глибока рана у серці не може загоїтись упродовж багатьох років. Після смерті чоловіка Тіна офіційно ні з ким не перебувала у стосунках.

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Та все ж пропонуємо згадати у матеріалі Show24 історію кохання цієї пари, яка на довгі роки стала прикладом відданості та болю, кохання та розлуки.

Пара познайомилась у 2007 році на телеканалі M1. Євген був музичним продюсером, а Тіна зі скандалом пішла від колишнього наставника. За деякий час чоловік став новим продюсером співачки. 

Обставини так склалось, що окрім робочих, у них зав'язались і романтичні стосунки. Пристрасний роман закінчився таємним весіллям на Мальдівах, де пройшла скромна, але атмосферна церемонія.

Таємне весілля Кароль та Огіра на Мальдівах / Фото Viva

Таємне весілля Кароль та Огіра на Мальдівах / Фото Viva

Перед поїздкою закохані розписались у РАЦСі.

15 червня 2008 року подружжя обвінчалось в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Під час церемонії у Тіни загорілась фата, яка прикривала обличчя.

У Тіни Кароль загорілась фата: дивіться відео онлайн

Тоді молоді Тіна та Євген були дуже щасливими, адже в той момент співачка вже носила під серцем сина Веніаміна.

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото з інстаграму фан-сторінки співачки

У листопаді у пари народився син. Ця подія стала однією з найрадісніших у житті Тіни та Євгена.

Кароль та Огір насолоджувались життям, планували майбутнє та будували родинне гніздечко. Та в один момент все кардинально змінилось. У коханого артистки діагностували страшну хворобу – рак шлунку.

Та Тіна не змогла прийняти цього. Вона робила все, що було в її силах, щоб врятувати чоловіка. Лікарі давали невтішні прогнози, а вона до останнього не вірила в це. 

28 квітня 2013 року в одній з київських лікарень перестало битись серце Євгена Огіра. У цей момент Кароль виступала на концерті в іншому місті. Вона дізналась про страшну новину, але вийшла на сцену і виконала пісню "Выше облаков", яку згодом зненавиділа через контекст, який раніше не помічала.

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Тіна добудувала родинне гніздечко, в якому вони мали жити великою родиною. Вона випустила декілька пісень, які присвятила коханому, й станом на сьогодні є однією з найкращих і найпопулярніших співачок українського шоубізнесу.

Син Веніамін навчається у Лондоні. Співачка неодноразово казала, що хлопець дуже сильно схожий на свого батька як зовнішньо, так і характером й манерою поведінки.

Нещодавно виконавиця заявила про те, що мріє про донечку. А у 12-ту річницю смерті чоловіка зізналась, що готова до нових стосунків.

Вона зазначила, що в очах сина завжди була героїнею та переможницею, її життя було наповнене аскезами та целібатом, їй вдалось вистояти перед усіма викликами, і лише в 40 років вона знову готова дати шанс новому коханню.

Я стала вдовою у 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику та запиту для Всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила,
зізналась Тіна Кароль.

До речі! Раніше ми писали матеріал про зірок, які знайшли свою другу половинку після 40 років.
 