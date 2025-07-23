Де зараз зірка шоу "Довгоносиків" – Віктор Андрієнко, який покинув родину на 5 років

Можливо не всі знають, що Віктор Андрієнко не просто актор "Довгоносиків", а є голосом Добі в українському дубляжі "Гаррі Поттера". Деякий час чоловік уникав публічності, але нещодавно вийшов на зв'язок, розкривши нові деталі життя.

Андрієнко родом із Запоріжжя. З самого дитинства мріяв стати актором, однак батьки рекомендували вступити в кулінарне училище. Від так, Віктор думав бути кондитером. Що відомо про життя актора та чому стався розкол в особистому житті, читайте в матеріалі Show24.

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Від "Довгоносиків" до автора книжок – як це було?

Згодом він таки вступив до театрального інституту й почав працювати над акторською кар'єрою. Андрієнко спершу був каскадером у кіно, а пізніше реалізувався як актор. Фільмографія у нього доволі велика, адже Віктор знявся у понад 100 фільмах, а у 90-х роках разом із колегами створив один з найуспішніших проєктів на телебаченні – "Шоу довгоносиків".

Віктор Андрієнко у "Довгоносиках" / Фото з фейсбуку

Крім того, Андрієнко також є голосом українського дубляжу. Шанувальники актора точно впізнають його голос у багатьох фільмах чи мультсеріалах. Однак не варто забувати, що чоловік до 2014 року працював у Росії. У нього була можливість залишитись у країні-агресорці, однак Віктор обрав Україну.

Було багато можливостей, щоб залишитися там, але бажання не було. Мені всі казали, що я дурний. Але я приїжджав, знімався і повертався додому, в Україну,

– розповідав артист.

В останні роки Андрієнко багато працює над дитячими проєктами. До прикладу, він є одним з авторів кіноказки "Легенди Чарівнолісся", а "Іван Сила" – перший дитячий фільм, який поставив актор.

"Легенди Чарівнолісся": дивіться трейлер онлайн

Особисте життя – що стало причиною розколу?

У нещодавньому інтерв'ю чоловік розповів, що у його шлюбі сталась криза. Він залишив свою дружину Ганну на п'ять років. За словами Андрієнка, йому потрібно було виконати завдання від дружини, але не зробив цього. Коли повернувся додому, то жінка почала "виписувати чоловікові прочуханки". Після цього актор зібрався і пішов.

Я постояв і пішов на п'ять або шість років. Я почав жити один і все було нормально, працював,

– розповів чоловік.

Пара не подавала на розлучення, однак і відвертого діалогу між ними тривалий час не було. Час від часу подружжя зідзвонювалось, адже у них є син, який потребував уваги від обох батьків.

Потім через три роки сам зателефонував і сказав, що досить гаяти час – купили квартиру і переїхали вдвох. Син вже був дорослий. Ми не подавали на розлучення та я навіть не думав про це. Але спілкування не кидали, здебільшого про сина йшлося,

– доповнив розповідь артист.

Де зараз і чим займається Віктор Андрієнко?

Коли почалась велика війна, актор отримував чимало пропозицій щодо роботи за кордоном. Та Андрієнко, його дружина та син вирішили залишитись в Україні. На думку актора, зараз для нього найважливіша робота з дітьми. Артист часто їздить містами України, зустрічається з дітьми-сиротами й дарує свої книги.

Віктор Андрієнко на зустрічі з дітьми / Фото з особистого архіву Віктора Андрієнка для kp.ua

Всі, і діти також, хочуть відпочити від війни. Війну вони в онлайні бачать. Тому, як на мене, треба робити добрі фільми, що не тільки сприятимуть психологічній реабілітації, а надихатимуть, даватимуть віру в майбутнє і мету у житті,

– підкреслював актор.

Під час війни чоловік також знявся у багатосерійному скетчкомі "Зв'язок". Крім того, Андрієнко розсекретив розмір своєї пенсії. Виявилось, що сума доволі невелика – 3-4 тисячі гривень. А сталось це через те, що актор загубив документи, які підтверджують його трудовий стаж.

Раніше ми писали про розміри пенсій інших артистів. Декому з них грошей вистачає тільки на те, щоб заправити машину.

Цікаво, що чоловік також відмовився від звання народного артиста України. На його думку, в Україні є чимало акторів, яким поза 70 років, а вони досі стоять у черзі на присвоєння такого звання.