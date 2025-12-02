Віктор Павлік вперше прокоментував одруження колишньої: "Мені так спокійніше"

Український співак Віктор Павлік вперше за тривалий час висловився про стосунки з колишньою дружиною Ларисою Созаєвою. Він розповів, чи привітав її із заміжжям.

Не так давно стало відомо, що Лариса Созаєва вийшла заміж удруге. Віктор Павлік прокоментував цю новину в інтерв'ю "Тур зірками" на "Люкс ФМ", передає 24 Канал.

До теми Я припинила бути зручною, – Олена Тополя здивувала заявою на тлі розлучення з чоловіком

Віктор Павлік зазначив, що його колишня дружина знову пішла під вінець вже кілька років тому. Співак зазначив, що радий за Ларису, хоч не зв'язувався з нею особисто.

Я не вітав, не писав повідомлення, не контактував. Слава Богу, що вона знайшла собі супутника в житті. Це приємно! Мені спокійніше так на душі, аніж щоб вона залишалась самотньою. Я радий за неї. Тішуся, що так є,

– поділився Віктор Павлік.

Також музикант зазначив, що він залишився з колишньою дружиною у нейтральних стосунках. Однак зараз вони не спілкуються.

"Негативу жодного між нами немає, я дуже поважаю її. І, звичайно, ціную наші прожиті роки, нашого спільного сина Павла, який в кращому світі. Абсолютно негативу жодного між нами немає. Ми просто не спілкуємося. Не те, що спеціально. У мене на душі все добре, все спокійно. Ми, що змогли, зробили", – зауважив Павлік.

Про заміжжя Лариса Созаєва повідомила для OBOZ.UA. Пара одружилась через застосунок Дія.

Що відомо про шлюб Віктора Павліка та Лариси Созаєвої?

Лариса Созаєва – третя дружина Віктора Павліка. Пара познайомилась у 90-х. Вони одружилися та стали батьками сина Павла. Подружжя прожило разом близько 20 років.

У 2016 році Віктор та Лариса розійшлися. У 2018 році вони втратили сина – Павло помер через рак.

Колишній і нинішній дружинам Віктора Павліка не вдалося знайти спільної мови. Певний час вони публічно сварилися: Лариса звинувачувала співака у зрадах і ображала Катерину, а блогерка не відмовчувалась. Такі напружені стосунки між ними були тривалий час.