Для зради не потрібен шлюб, – колишня дружина Розового шокувала деталями їхніх стосунків
- Ольга Мерзлікіна заявила, що причиною розлучення з Віктором Розовим були його зради.
- Після заяв Віктора про вірність у шлюбі Ольга звинуватила його в порушенні їхньої угоди та пригрозила вжити заходів.
Нещодавно стало відомо про розлучення гумориста та військового Віктора Розового з дружиною Ольгою. Вона заявила, що причиною їхнього розриву були зради з боку чоловіка. Після цього Віктор зробив публікацію, де заявив, що він не зраджував кохану в шлюбі.
Тепер жінка відреагувала на ці слова ексчоловіка. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Мерзлікіної.
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Нагадаємо, в березні 2024 року Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна відсвяткували весілля, але вже через рік пара оголосила про розлучення. Після розриву колишнє подружжя уклало мирну угоду, в якій зазначалося, що Ольга оголосить причину їхнього розставання. Угода також передбачала, що обидві сторони утримаються від публічного обговорення деталей розлучення.
Водночас після заяв Віктора жінка звинуватила його в порушенні цієї угоди та заявила, що якщо він не припинить ці дії, вона вживатиме необхідних заходів для забезпечення виконання умов їхнього контракту.