"Її життя обірвалося надто рано": на війні загинула продюсерка Вікторія Боброва
24 квітня, 19:33
"Її життя обірвалося надто рано": на війні загинула продюсерка Вікторія Боброва

Марія Касій
Основні тези
  • Українська продюсерка та військовослужбовиця Вікторія Боброва загинула на війні, вона служила у 10-й ОГШБр.
  • Вікторія працювала у сфері кіно та телевиробництва, брала участь у створенні фільмів.

Українська продюсерка та військовослужбовиця Вікторія (Квітка) Боброва загинула на війні. Вона служила офіцеркою відділення комунікацій у 10-й ОГШБр.

Про втрату повідомила матір Вікторії Бобрової, Ольга. Вона залишила коментар під останнім дописом військовослужбовиці. 

До слова Сьогодні твій день, – Ахтем Сеітаблаєв показав архівні фото з покійною мамою 

Так, це правда. Нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона назавжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна, 
– написала Ольга Боброва. 

Наразі невідомі обставини загибелі Вікторії Бобрової. 


Вікторія Боброва / Фото з фейсбуку Вікторії Бобрової

Про трагедію також повідомили у Кислицькому ліцеї, де навчалася Вікторія. 

"Її життя обірвалося надто рано… Разом із нею ми втратили частинку світла, таланту і великого серця. Вона була тією, хто надихав, підтримував і залишав після себе тепло навіть у найтемніші часи", – висловилися працівники ліцею. 

Співчуття у зв'язку з втратою висловили її побратими, колеги та друзі, зокрема Анастасія Пустовіт та Олена Світлицька. 

У це неможливо повірити. Наша Квітка на щиті. Кинула кіно, свою професію і пішла служити. Пробач, Віко, ми навіки в боргу перед тобою і твоєю сім'єю, 
– додала Антоніна Хижняк.

Актори про загибель Вікторії Бобрової / Фото з інстаграму акторів

 

 

Що відомо про Вікторію Боброву? 

Вікторія Боброва працювала у сфері кіно- та телевиробництва, була кастинг-директоркою художніх проєктів, продакшн-асистенткою та лінійною продюсеркою документальних стрічок. 

Вона дотична до створення фільмів "Як я провів літні канікули" Антоніо Лукіча, "Подвійний іммельман" Віри Яковенко. 

З початку повномасштабного вторгнення Вікторія Боброва долучилася до війська. Вона служила офіцеркою відділення комунікацій у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

