У Києві попрощалися з продюсеркою Вікторією Бобровою, яка загинула на війні

30 квітня у Києві попрощалися із загиблою військовослужбовицею Вікторією Бобровою з позивним Квітка.

Про церемонію прощання повідомило видання hromadske. До служби у війську Вікторія працювала продюсеркою та кастинг-директоркою.

Вас також може зацікавити Збирають 3 мільйони: зірки записали креативне відео заради прикордонників

Попрощатися з військовою прийшли десятки людей – рідні, друзі, побратими та всі, хто хотів віддати їй шану. Після служби в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася піша хода до Майдану Незалежності, де близькі Вікторії виголосили прощальні слова. Поховають її на Байковому кладовищі.

У Києві попрощалися з Вікторією Бобровою (Квіткою) / Фото Інни Дубровик з hromadske

Нагадаємо, що Вікторія служила офіцеркою у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". У підрозділі повідомили, що вона загинула 23 квітня в районі виконання бойових завдань.

Що відомо про Вікторію Боброву?

У цивільному житті вона працювала в кіно- та телеіндустрії. Дівчина займалася підбором акторів, а також допомагала в організації знімання художніх і документальних проєктів як асистентка продакшну та лінійна продюсерка.

Вона долучилася до роботи над кількома відомими проєктами, зокрема фільмами "Як я провів літні канікули", "Подвійний іммельман", а також серіалами "Спротив" і "Друзі".

До лав Збройних сил України Вікторія приєдналася приблизно в червні 2024 року. В останні тижні перед загибеллю вона виконувала обов'язки начальниці відділення комунікацій 10-ї ОШБр.