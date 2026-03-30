Помер видатний український кінорежисер та актор Віллен Новак

29 березня з життя пішов український кінорежисер, сценарист і актор Віллен Захарович Новак. Йому було 88 років.

Трагічну звістку повідомила Національна спілка кінематографістів України у фейсбуці.

Команда спілки висловила щирі співчуття родині та близьким Віллена Захаровича.

Це велика втрата для кожного, хто мав честь знати Майстра і працювати з ним. Прощавайте, Віллене Захаровичу. Ви працювали не дарма, і тому вдячна пам'ять про вас буде довгою,

– йдеться в дописі.

Інформацію про час і місце поховання Віллена Захаровича Новака оголосять пізніше. Причину смерті наразі не розголошують.

Зауважимо, що напередодні стало відомо про смерть 24-річного режисера Сергія Сасина, який страждав на онкологічне захворювання. Про це повідомили його близькі на сторінці у фейсбуці.

Що відомо про Віллена Новака?

Майбутній режисер народився на Житомирщині, у селі Глезне. Освіту здобув у Київському кінотехнікумі та Київському інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Свій шлях у кіно він розпочав ще у 1950-х на студії імені Олександра Довженка. Згодом його творчим домом стала Одеса. Віллен зізнавався: "Одеса для мене – це не просто місто. Це повітря, яким дихаєш, і море, яке дає сили знімати навіть тоді, коли здається, що все вже сказано".

За роки кар'єри він створив відомі фільми, зокрема "Гу-га", "Принцеса на бобах", "Вторгнення" та "Ринг". Його роботи неодноразово відзначали на міжнародних фестивалях. Навіть у поважному віці Новак продовжував працювати: у 2021 році вийшла його стрічка "Чому я живий", яка здобула нагороди на Europe Film Festival у Великій Британії та Future of Film Awards.

Трейлер до фільму "Чому я живий": дивіться відео онлайн