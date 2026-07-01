Віталій Козловський придбав автівку за майже 3 мільйони гривень, – ЗМІ

За даними преси, власником автомобіля Віталій Козловьский став на початку цього року. Публічно артист не робив жодних заяв.

Журналісти видання Oboz.ua з'ясували, що виконавець придбав розкішний позашляховик BMW X5 2023 року випуску. Авто не з салону, а вживане.

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Як вдалось дізнатись, позашляховик виставили на продаж наприкінці 2025 року. А вже у січні 2026-го авто переоформили на ім'я Віталія Козловського. Вартість становила 65 тисяч доларів, що приблизно дорівнює майже трьом мільйонам гривень.

Автівка, яку придбав Віталій Козловський / Фото Oboz.ua

Нагадаємо, що раніше артист не міг дозволити собі таких розкішних покупок, адже мав великий борг перед колишнім продюсером. Та у 2025 році співак нарешті попрощався з боргом і став "вільною пташкою".

Але, слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися – і добре. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита, я не хочу про неї й про нього більше говорити,

– сказав Ігор Кондратюк.

Згодом артист розповів, щоб сплатити борг, він продав батьківську квартиру й позичив ще частину грошей (до слова, виплачена сума Кондратюку не перевищує 200 тисяч доларів).

Цікаво, що днями за 30 тисяч доларів придбав авто і зірка хору "Гомін" – Вадим Яценко.