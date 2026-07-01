Журналисты издания Oboz.ua выяснили, что исполнитель приобрел роскошный внедорожник BMW X5 2023 года выпуска. Автомобиль не из автосалона, а подержанный.

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Как удалось выяснить, внедорожник выставили на продажу в конце 2025 года. А уже в январе 2026-го автомобиль переоформили на имя Виталия Козловского. Стоимость составила 65 тысяч долларов, что примерно равно почти трем миллионам гривен.

Автомобиль, приобретенный Виталием Козловским / Фото Oboz.ua

Напомним, что раньше артист не мог позволить себе таких роскошных покупок, ведь у него был большой долг перед бывшим продюсером. Но в 2025 году певец наконец распрощался с долгом и стал "свободной птичкой".

Но, слава Богу, к Козловскому вернулся ум. Решил рассчитаться – и хорошо. И извиниться за то, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить,

– сказал Игорь Кондратюк.

Впоследствии артист рассказал, что для погашения долга он продал родительскую квартиру и одолжил еще часть денег (к слову, выплаченная Кондратюку сумма не превышает 200 тысяч долларов).

Интересно, что на днях за 30 тысяч долларов приобрел автомобиль и звезда хора "Гомин" – Вадим Яценко.