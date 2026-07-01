Журналісти видання Oboz.ua з'ясували, що виконавець придбав розкішний позашляховик BMW X5 2023 року випуску. Авто не з салону, а вживане.

Зверніть увагу Російські окупанти відкрили кримінальну справу проти гурту "Жадан і Собаки": Жадан відповів

Як вдалось дізнатись, позашляховик виставили на продаж наприкінці 2025 року. А вже у січні 2026-го авто переоформили на ім'я Віталія Козловського. Вартість становила 65 тисяч доларів, що приблизно дорівнює майже трьом мільйонам гривень.

Автівка, яку придбав Віталій Козловський / Фото Oboz.ua

Нагадаємо, що раніше артист не міг дозволити собі таких розкішних покупок, адже мав великий борг перед колишнім продюсером. Та у 2025 році співак нарешті попрощався з боргом і став "вільною пташкою".

Але, слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися – і добре. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита, я не хочу про неї й про нього більше говорити,

– сказав Ігор Кондратюк.

Згодом артист розповів, щоб сплатити борг, він продав батьківську квартиру й позичив ще частину грошей (до слова, виплачена сума Кондратюку не перевищує 200 тисяч доларів).

Цікаво, що днями за 30 тисяч доларів придбав авто і зірка хору "Гомін" – Вадим Яценко.