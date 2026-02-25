Укр Рус
25 лютого, 18:33
2

Віталій Козловський замилував рідкісними фото сина: як Оскар змінився за два роки

Софія Хомишин
Основні тези
  • Віталій Козловський поділився рідкісними фото сина Оскара на честь його другого дня народження, висловивши гордість і вдячність за його появу в сім'ї.
  • Оскар народився 25 лютого 2024 року, а його хрещення відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі з хрещеними батьками Юлою та Андрієм Ігнатченком.

2 роки тому співак Віталій Козловський вперше став батьком. Його дружина Юлія Бакуменко народила сина Оскара.

25 лютого 2026 року співак привітав малюка з днем народження і показа його фото з сімейного архіву. Кадри він поширив на своїй сторінці в інстаграмі. 

Віталій Козловський присвятив Оскару публікацію. 

Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти з'явився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь що з любов'ю. Ти моя мотивація і мій щоденний "пендель". Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною,
– написав артист.

Він також висловив вдячність дружині та бабусям сина, які допомагають з його вихованням. 

Юлія Бакуменко у своєму інстаграмі також показала архівну світлину з Оскаром, яка була зроблена 2 роки тому. 

Новонароджений Оскар Козловський / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського?

  • Оскар народився 25 лютого 2024 року, однак радісну подію батьки повідомили публіці лише за два місяці після його появи на світ.
  • Ім'я для сина Віталій обрав самостійно, надихнувшись прикладом українки, з якою він познайомився в Італії. Більше того, артист був поруч з коханою під час пологів.
  • Першим словом малюка було "Агу".
  • Таїнство хрещення Оскара відбулося у Михайлівський Золотоверхому соборі. Хрещеними батьками стали Юла – дружина телеведучого Анатолій Анатолійович, а також український продюсер Андрій Ігнатченко.