Моя друга мама, – Віталій Козловський вперше показав рідну сестру

Український співак Віталій Козловський поділився сімейними кадрами. Він вперше за довгий час показав свою сестру Олену.

Сестра Віталія Козловського завітала до нього на концерт. Артист опублікував зворушливе відео на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Колишня дружина Дмитра Ступки розповіла справжню причину їхнього розлучення

Віталій Козловський показав, як зворушливо висловився про сестру просто під час виступу на сцені.

"У цьому залі присутня одна людина, яка доклала дуже багато відповідальності й часу, щоб мене виховати. Це моя сестра – Олена", – сказав артист.

Також Віталій Козловський поспілкувався з сестрою вже за лаштунками – у гримерці. Вони обіймалися та ділилися почуттями. Співак пригадав, що саме до сестри йшов за порадами та настановами.

Вчора обійняв її й мені стало так тепло-тепло. Дуже скучив. Це моя сестра, моя друга мама. Це вона закривала мене в кімнаті в дитинстві й не випускала, поки не доїм суп. Це з нею були перші мої концерти перед телевізором з дезодорантами в руках замість мікрофонів,

– зізнався Козловський.

Віталій Козловський з сестрою: відео

Зазначимо, раніше в шоу на каналі SHOWROOM LUX FM Віталій Козловський розповів, що повинно бути в його гримерці. У його райдер входить вода, дзеркала, світло та гантелі – щоб "розкачати" себе перед публікою.

Що відомо про сім'ю Віталія Козловського?