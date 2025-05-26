Дізнався з перевірених джерел: Козловський розповів, де зараз старший син Кондратюка

Віталій Козловський розповів, де зараз перебуває старший син Ігоря Кондратюка. Співак також звернувся до свого колишнього продюсера.

Козловський заявив, що старший син Кондратюка, Сергій, служить. Про це він сказав в інтерв'ю Марічці Падалко, пише Show 24.

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Віталій Козловський зізнався, що не так давно звинувачував Ігоря Кондратюка в тому, що якби сини продюсера служили, то він би по-іншому поводився під час війни, зокрема й стосовно співака.

Однак з перевірених джерел Козловський дізнався, що старший син Кондратюка, Сергій, зараз проходить службу. Співак каже, що він добровільно долучився до війська. Артист попросив вибачення у колишнього продюсера за свої висловлювання, адже зізнався, що не знав, що хлопець служить.

Я знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину. Тому я бажаю, щоб син ваш, Ігорю, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге і щасливе життя. Я взагалі хочу, щоб усі діти, усі сини й дочки нашої країни повернулися, і щоб ми ще відчули, що таке щасливе, безтурботне життя під мирним небом,

– сказав Віталій Козловський.

Нагадаємо! У 2022 році Ігор Кондратюк розповідав, що його сини, Сергій та Данило, – у четвертій хвилі мобілізації. Продюсер зізнавався, що в обох хлопців проблеми зі здоров'ям.

Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн

Раніше ми повідомляли, що Віталій Козловський розповів, де служить і чим займається.