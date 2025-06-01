На сцені щоразу як востаннє, – Віталій Козловський розповів про серйозну травму

Віталій Козловський вперше зізнався, що на одному з вступів зазнав травми коліна. Він показав атрибут, який тепер супроводжує його на кожному концерті.

Співак показався зі спеціальним бандажем на коліні, який постійно носить на концертах. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторіз.

До слова Я цього не терплю, – Кондратюк несподівано заявив про зіркову хворобу Віталія Козловського

Віталій Козловський розповів, що раніше на одному з виступів зазнав травми – вивихнув колінну чашечку. Через ще один невдалий рух коліно може більше надломитися. Але артист однаково викладається на повну.

На фестивалі "Покоління" у мене був вивих колінної чашечки, і тепер я майже інвалід. Виходжу на сцену та щоразу, як востаннє. Бо коліно може надломитися наступного разу ще більше. Але що не зробиш заради людей і творчості, щоб дати сьогодні позитивну емоцію. А з іншого боку, я дуже люблю свою роботу,

– поділився Козловський.

Віталій Козловський показав наслідки травми: відео

8 червня у співака був черговий виступ у Львові.

Нагадаємо, Віталій Козловський після закриття боргів повернувся в шоубізнес. Він перекладає свої старі хіти українською та знову може співати їх на концертах. У травні на стримінгових платформах вийшла довгоочікувана "Пінаколада".