Довгоочікувана прем'єра: Віталій Козловський презентував "Шекспіра" українською
- Віталій Козловський випустив україномовну версію свого хіта "Шекспір" і представив кліп на пісню, в якому знялась відома українська акторка Анастасія Цимбалару.
- Слухачі в мережі позитивно відреагували на нову версію пісні, висловлюючи вдячність і ностальгію.
Сьогодні, 6 березня, Віталій Козловський відзначає 41-річчя. У день народження співак випустив україномовну версію свого хіта "Шекспір", на яку всі чекали ще після прем'єри "Пінаколоди".
Козловський також представив кліп на пісню. Відео вийшло на його офіційному ютуб-каналі.
У відеороботі знялась відома українська акторка Анастасія Цимбалару. Цікаво, що свого часу пісня "Шекспір" стала справжнім хітом, але кліп зняли лише тепер – уже для нової версії.
"Шекспір" повертається! Сьогодні для мене дуже відповідальна прем'єра! По-перше, це не просто пісня, а дуже знакова для мене пісня. Саме вона відкрила мені двері на велику сцену, принесла перший шалений успіх і вашу любов! З новою версією було складно. П'ять різних аранжувань було зроблено, поки я нарешті почув те, що хотів,
– прокоментував прем'єру Віталій Козловський.
Віталій Козловський – "Шекспір": дивіться відео онлайн
Як слухачі відреагували на "Шекспіра" українською?
- "Супер! Одна з найулюбленіших пісень! Дякую за її нове життя".
- "Боже, як довго чекали. Цю пісню можна слухати навіть без кліпу, така вона вже – клас! Дякуємо! Круто!"
- "Цілий мюзикл вийшов. Браво. Вітаю всіх причетних до цього шедевру! Нехай летить!"
- "Ой, яка ностальгія. Тільки тепер українською. Саме на "Шекспіра" я чекала, а кліп гарно доповнює пісню. Браво, дякую за насолоду".
Реакція мережі на "Шекспіра" українською / Скриншоти з ютубу
Коли Козловський вперше заспівав "Шекспіра" українською?
Нагадаємо, 1 березня Віталій Козловський дав великий сольний концерт у Палаці "Україна" (Київ). Він презентував нову програму і вперше виконав пісню "Шекспір" українською. Артист також представив трек "Краса та розлука" у новому звучанні.
На сцену вийшов й син Козловського – 2-річний Оскар.
На концерті побувала Раміна Есхакзай. 1 березня їй виповнилося 34 роки. Журналістка принесла плакат з надписом "Шекспір писав би не про нас".
Зауважимо, що колись між Віталієм та Раміною був фейковий роман.