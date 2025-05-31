Уперше після закриття боргу: Козловський чесно сказав, як зараз ставиться до Кондратюка

Виплата боргу Кондратюку стала однією з найзнаковіших подій у житті Віталія Козловського за останні роки. Тепер артист чесно зізнався, що не тримає зла на колишнього продюсера.

Цим він відверто поділився під час розмови для проєкту МУЗРУМ, пише Show24. Також Віталій подякував Кондратюку за ті можливості, які отримав у музичній сфері.

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Артист зазначив, що ми всі живемо у дуже складний час, коли навколо багато зла, ненависті. Тож треба вміти пробачати та рухатися далі, не тримаючи образ одне на одного.

Я дуже вдячний Ігорю Кондратюку, вкотре я на цьому вже наголошую. Він з'явився в моєму житті у вигляді шансу, яким я скористався, і завдяки якому я сьогодні, через 22 роки, сиджу в цій студії й співаю для вас,

– наголосив Козловський.

Співак проаналізував всі ті помилки, які робив у минулому, і зараз перебуває на стадії трансформації. Віталій переосмислив роль сім'ї у своєму житті, тепер розуміє, що найголовніше – наші рідні, які завжди поруч і не залишають нас без підтримки.

"Сьогодні я все можу розповісти тільки янголу-охоронцю – моєму татові. Йду по життю за покликом серця, а довіряю дружині Юлії, яку дуже сильно люблю. Сьогодні я не розпорошую слова на людей, які не входять в мою родину. Я зберігаю енергію в сім'ї", – каже Козловський.

Після тривалої перерви Віталій знову повернувся до виступів. Він тішить улюбленими треками не лише на корпоративах, а й анонсує сольні концерти. Повернення Козловського на велику сцену стало справжньою сенсацією в українському шоубізнесі. Раніше артист зізнався, що задля погашення боргу йому довелося продати батьківський дім.