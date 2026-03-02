Віталій Козловський влаштував гучне шоу та вперше заспівав "Шекспіра" українською

Український співак Віталій Козловський 1 березня виступив з сольним концертом. Артист презентував нову програму та вперше виконав перекладений на українську хіт "Шекспір".

Захід відбувся у Палаці "Україна". Про це повідомляє "Сцена подій".

До слова Віталій Козловський замилував рідкісними фото сина: як Оскар змінився за два роки

Головною подією концерту Віталія Козловського стало живе звучання хіта "Шекспір" – співак нарешті переклав пісню на українську мову.

"Шекспір писав би не про нас. Ми різну обираєм роль. Але в цю мить, і у цей час Я той, я той!" – так тепер звучить ця композиція.

Віталій Козловський – "Шекспір": відео

Також Віталій Козловський виконав пісню "Краса та розлука" у новому звучанні. На сцені Палацу "Україна" ще пролунала пісня "Відправила меседж" – однак без Наталії Могилевської.

До слова, Віталій Козловський з'явився на сцені разом зі своїм сином Оскаром. Ймовірно, це перша поява хлопчика перед публікою.

Звісно ж, концерт не міг завершитися без хіта "Піна колада". Як пишуть фани, захід був сповнений ностальгії, усмішок і сліз. Віталій Козловський кілька разів виходив на біс – публіка не хотіла відпускати артиста.

Віталій Козловський – "Піна колада": відео

Зазначимо, захват від концерту Віталія Козловського можуть поділяти не всі. Адже минулого року стало відомо, співака звільнили у запас за сімейними обставинами. У коментарі "Тур зірками" на "Радіо Люкс" артист прокоментував, що розповість про свою діяльність в армії, коли завершиться війна.

Що відомо про повернення Віталія Козловського?