Кохання, обірване війною: хто з відомих жінок втратив чоловіків на фронті

На жаль, війна дуже жорстока. Вона не жаліє нікого. Уже понад 10 років Україна оплакує своїх синів і доньок, а останнім часом втрати тільки зросли.

Тисячі українських родин намагаються жити після втрати своїх близьких, однак цей біль не вдасться загоїти ніколи. 24 Канал розповість історії відомих жінок, чиї кохані більше не повернуться додому.

Катерина Мотрич

Влітку 2024 року Катерина вийшла заміж за актора Юрія Феліпенка, з яким була у стосунках п'ять років. Перед цим чоловік вирішив мобілізуватись.

Катерина Мотрич вийшла заміж за Юрія Феліпенка / Фото з інстаграму

Актор служив у підрозділі "Ахіллес", який входить до 429-го окремого полку безпілотних систем. Час від часу пара публікувала спільні фото, коли Юрію вдавалось на якусь мить приїхати додому. Та 15 червня 2025 року всіх сколихнула новина про смерть захисника. Катерина опублікувала інстаграм-сторіс, де написала, що її коханий загинув.

Український актор Юрій Феліпенко загинув / Скриншот з інстаграм-сторіс

На прощальній церемонії з Юрієм овдовіла Катерина виголосила емоційну промову. Вона закликала відмовитися від усього російського – мови й культури, адже саме російська агресія принесла страждання в кожну українську родину й стала причиною таких непоправних втрат.

Я хочу, щоб ви знали, що у нього було прекрасне життя. Він пішов воювати добровільно, для того, аби ми всі могли тут спокійно жити. Це було його свідоме рішення. Він пішов туди зі своїми друзями й служив чесно й віддано. Я сьогодні готова повірити, що існує якесь небо, аби тільки ми потім були разом. Я не виню нікого у його смерті, окрім Росії. Я хочу попросити кожного, хто тут є, вбити в собі все російське. Забути мову ворога і мститися. Тому що тільки через Росію сьогодні ми зібралися тут і дивимося на холодне тіло Юри,

– зі сльозами на очах наголосила Катерина.

У соцмережах жінка часто згадує про коханого, щоб пам'ять про нього жила завжди.

Надія Хільська

Актор Олег Хільський загинув 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання. Чоловік служив сержантом взводу розвідувальної роти 46-ї окремої повітряно-десантної бригади ВДВ ЗСУ. Він брав участь у наступальних операціях у Херсонській області та обороні Бахмута й Соледару.

Він тричі зазнавав поранення, але повертався на передову після лікування. Захиснику було 35 років.

Його дружина, Надія, яка також є відомою акторкою, розповідала, що бачила останні хвилини життя свого коханого. За її словами, під час виконання завдання "на нулі" її чоловік та його побратими розділилися на дві групи. Коли Олексій почув постріли, він побіг на допомогу другій групі та був поранений. Його намагалися витягти, але в цей час прилетів ворожий дрон, і він загинув.

Акторка бачила останні хвилини життя свого чоловіка завдяки запису з екшн-камери, який їй передали побратими.

Надія Хільська з чоловіком / Фото з інстаграму

Я бачила останні хвилини життя свого чоловіка з екшн-камери, мені передали запис побратими. Як він був поранений, як надавали першу допомогу, накладали турнікет, несли на ношах, вони рвалися, переклали на інші. Я була з ним всі ці останні хвилини. Це було нестерпно, але водночас я так пишалась ним,

– зазначила акторка.

Надія поділилася, що біль, який вона переживає після втрати чоловіка, вже став частиною її життя. Вона зазначила, що неможливо просто забути те, що сталося, адже стільки років між ними були не просто стосунки, а справжнє партнерство, яке охоплювало всі сфери їхнього життя. Це були гармонійні й сильні стосунки, тому пережити таку втрату – надзвичайно важко.

Надія Хільська з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму

Анна Яремчук-Бобало

На жаль, ще одна українська акторка втратила свого чоловіка на фронті. Грудень 2022 року, мабуть, став для Анни найгіршим місяцем, адже тоді їй повідомили, що під час бойового завдання загинув її коханий Олег.

Анна Яремчук-Бобало з чоловіком / Фото з інстаграму

Знаєте, 21 грудня 2022 року, коли о 8-й ранку я почула новину про те, що мій коханий найкращий, найпрекрасніший Олежка у світі віддав найдорожче, найвищу жертву, яку може віддати людина, – віддав своє життя за нас з вами, – тоді у мене рухнув всесвіт, і я реально не знала, як я буду жити без нього. Бо ми були одне ціле, ми були найкращі друзі, а це найважливіше, що може бути в стосунках. Він був моїм найкращим другом, він був моєю душею,

– з болем розповіла Анна.

Акторка відверто каже, що біль нікуди не зникає, для неї це – невидима глибока рана, з якою живе кожного дня.

Розмови, що час лікує, називає красивою казкою. Вона переконана, що втрату можна лише навчитись носити з собою, але точно не впоратись.

Біль не проходить. Ти просто звикаєш з ним жити. І це не правда, що пройде час, час лікує. Ні, не правда. Час дає просто досвід, просто вміння жити цим, як-от живуть без ноги, без руки, — вміння жити без половини душі. І все,

– підсумувала Анна.

Анна зі своїм чоловіком / Фото з інстаграму

Та попри весь біль, усі історії втрат мають жити, адже вони є доказом того, яку ціну платять українці, боронячи країну від російського загарбника.

24 Канал висловлює щирі співчуттям усім родинам, які втратили близьких на війні. Світла їм пам'ять.