Військова з Коломиї знімалась у "МастерШеф" замість лікування: у бригаді прокоментували скандал

У 15-й бригаді транспортної авіації прокоментували викриття їхньої військовослужбовиці. Уродженка Коломиї, офіцерка Вікторія Кузнєцова, брала участь у кулінарному шоу "МастерШеф", коли офіційно перебувала на лікуванні.

Підрозділ опублікував офіційну заяву на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Замість лікування – зйомки у "МастерШеф": військова з Прикарпаття опинилась у центрі скандалу

У 15-й бригаді транспортної авіації підтвердили, що Вікторія Кузнєцова, учасниця 16 сезону кулінарного шоу "МастерШеф", проходить службу у них.

У заяві зазначили, що з травня по серпень 2025 року, коли проходили зйомки проєкту, військова офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі Дніпра й отримувала грошове забезпечення, як і належить.

Після виходу першого промовідео телевізійного проєкту командування військової частини ініціювало службове розслідування, з матеріалів якого випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві, не повідомивши про це встановленим порядком військове керівництво,

– йдеться у дописі.

У бригаді повідомили, що всі матеріалі службового розслідування направили до територіального підрозділу ДБР.

Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу проти Вікторії Кузнєцової. Військову підозрюють в ухиленні від військової служби шляхом обману. Їй може загрожувати ув'язнення на строк від 5 до 10 років.

Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава,

– говорила Кузнєцова у коментарі СТБ.

Хто з учасників "МастерШеф" нещодавно долучився до ЗСУ?