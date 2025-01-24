Тренд тіктоку зазвучав польською: Влад Дарвін представив нову версію хіта "Три сестри"
- Влад Дарвін адаптував пісню "Три сестри" польською мовою, спостерігаючи за популярністю треку серед польських користувачів TikTok.
- Українська версія пісні вже стала вірусною, зібравши понад 1,2 мільярда переглядів і більше 1 мільйона відео на платформі TikTok.
Пісня Влада Дарвіна про Аманду, Лінду й Роуз підірвала український тікток. Тепер трек зазвучав і польською мовою.
Влад Дарвін поділився, що бачив чимало відео під пісню "Три сестри" від поляків. Тому вирішив адаптувати її польською мовою. Про це пише 24 Канал з посиланням на тікток артиста.
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Я бачив, як польські діти танцювали під цю пісню. Аманда, Лінда і Роза - три сестри. Ось чому я вирішив перекласти її польською! Як вам адаптація тексту польською мовою? А як щодо моєї вимови? Якою мовою ви хотіли б почути більше?
– запитав співак у підписників.
"Три сестри" польською мовою: відео
У коментарях діляться думками щодо звучання польської версії. Та пропонують, якою мовою ще могла б зазвучати пісня "Три сестри".
- "Польською звучить найкраще! Супер!";
- "Оригінал однаково найкращий";
- "Треба робити english version. Буде міжнародний хіт";
- "Дуже вплинув на мене вислів Stromae, що коли пісня гарна, то її будуть слухати попри мову. Тому він принципово співав рідною французькою. Адаптація гарна, але все ж українська більше до душі";
- "Зробіть японською";
- "Який милозвучний та ніжний голос".
Історія треку "Три сестри"
Спершу у тіктоці завірусився трек "Три сестри" Влада Дарвіна 2013 року, написаний ще російською мовою. Відео під цю пісню знімали росіяни, тож співак вирішив нагадати, хто є автором, та перекласти на українську.
Вже українська версія підірвала тікток. Трек набрав понад 1,2 мільярда переглядів у соцмережі, а під нього створили понад 1 мільйон відео.