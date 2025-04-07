Поки Україна у жалобі: росіяни цинічно вкрали пісню Влада Дарвіна "Три сестри"
- На російському телебаченні без дозволу використали пісню Влада Дарвіна, що викликало обурення співака.
- Пісня прозвучала на російському каналі під час періоду жалоби в Україні після атаки на Кривий Ріг.
Росіяни вкотре продемонстрували свій цинізм. Вони без дозволу використали пісню "Три сестри" українського співака Влада Дарвіна. Вона прозвучала на російському державному пропагандистському телеканалі.
Про це артист розповів у своєму інстаграмі, передає Show 24. Влад опублікував відео з шоу російського ведучого Андрія Малахова "Привет, Андрей!", де його трек виконав уродженець Севастополя Олександр Луговий.
Читайте також Путіністка Анна Нетребко відкриє сезон в Лондонській Королівській опері
Влад Дарвін обурився черговим цинічним вчинком росіян. Випуск вийшов у суботу, 5 квітня. Напередодні Росія атакувала житловий район Кривого Рогу балістичною ракетою, вбивши 20 людей, серед яких 9 дітей.
Як українець, я глибоко обурений. Мою музику використали без мого дозволу і без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні – саме в той час, коли вся Україна перебувала у жалобі. 4 квітня внаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі загинули 9 українських дітей,
– написав співак.
6 квітня ворог атакував балістикою Київ. Дарвін наголосив, що українські міста щодня перебувають під російськими обстрілами та закликав підтримувати Україну.
Будьте на боці правди й міжнародного права,
– додав Влад Дарвін.
Що відомо про трек "Три сестри"
- Нагадаємо, що пісня "Три сестри" вийшла ще у 2013 році, однак була написана російською мовою. Минулого року трек завірусився у тіктоці, але його для своїх відео почали використовувати росіяни.
- Так, Влад Дарвін презентував україномовну версію пісні "Три сестри". Водночас трек став популярним за межами України, тому співак переклав його шведською, польською та казахською мовами.