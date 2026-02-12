"Пишаємося сильно": зірки підтримали Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований на Олімпійських іграх-2026 за використання "шолома пам'яті", що не відповідав правилам МОК.
- Українські зірки, зокрема Тарас Тополя, Сергій Притула та Женя Янович, публічно підтримали Гераскевича, наголошуючи на важливості гідності над медалями.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич опинився в центрі скандалу на зимових Олімпійських іграх-2026. Він був дискваліфікований Міжнародним олімпійським комітетом буквально за кілька хвилин до заїзду.
Причиною стало використання спортсменом так званого "шолома пам'яті", на якому зображені 24 українські спортсмени, загиблі під час війни з Росією, серед них – діти. Українські співаки, актори, телеведучі та інші знаменитості публічно підтримали скелетоніст у своїх соцмережах, передає 24 Канал.
Тарас Тополя
Фронтмен АНТИТІЛ опублікував допис в інстаграмі, де подякував Владиславу за позицію.
Його вчинок вже увійшов в історію. Себе і свій шолом не дав МОКнути у багно, а підняв над всією тією гниллю. А перемоги обов'язково будуть,
– написав співак.
Сергій Притула прокоментував інцидент в Threads.
Гідність важливіше за медаль,
– написав відомий телеведучий.
Женя Янович
Шоумен підкреслив, що Владислав – приклад для всіх.
Влад працював 1400 днів заради того, аби провести цей старт. Влад був готовий на 1000%. В тренуваннях Влад показував результати, що претендували на подіум. Але він відмовився від шансу здобути медаль, аби зберегти свою позицію. Це гідність, яка дорожча за медаль,
– наголосив Євген.
Серед інших зірок, які висловили підтримку Владиславу Гераскевичу – Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", Надя Дорофєєва, актор Олександр Рудинський, ведучий Тімур Мірошниченко та інші.
Є речі важливіші за медалі. Дякуємо за сміливість. Пишаємося сильно,
– написала дружина Анатолія Анатоліча Юла.
Українські зірки підтримали Владислава Гераскевича / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про дискваліфікацію Владислава Гераскевича?
- За словами представників МОК, рішення про дискваліфікацію було ухвалене через те, що шолом, у якому на трасу вийшов Гераскевич, не відповідав правилам.
- Після інциденту Владислав повідомив, що планує оскаржити рішення комітету в Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні. Крім того, він оголосив про намір виставити"шолом пам'яті" на аукціон, а отримані кошти передати на допомогу українцям, які постраждали від війни.
- "Для мене жертовність людей, зображених на шоломі, важить більше за будь-яку медаль. Вони віддали найдорожче, що мали, і моя проста повага до них – це саме те, що я хочу виразити", – пояснював спортсмен на своїй сторінці в інстаграмі.
- Президент України Володимир Зеленський та Національний олімпійський комітет України висловили підтримку Гераскевичу, наголосивши, що шолом є даниною пам’яті загиблим українцям, а не політичною заявою.